La Familia Ingalls: estas son las diferencias entre el libro original y la serie de televisión

La serie de televisión La pequeña casa en la pradera, de donde surgió la Familia Ingalls, protagonizada por Melissa Gilbert, fue un gran éxito. Durante todos los años que estuvo al aire se mantuvo vigente, pero lo que lo hace aún más interesante es que incluso hoy en día se pueden realizar paralelismos entre situaciones actuales y el show.

Pero si bien el programa fue muy bien recibido por la audiencia, ¿Fue realmente precisa la interpretación del libro La pequeña casa en la pradera? ¿Hay diferencias entre lo que se ve en el programa de televisión y lo que ofrece el libro? Vamos a averiguarlo

¿El programa está basado en una historia real?

Lo primero es lo primero, la serie es auténtica en el sentido de que se basa en la historia de la Familia Ingalls. La familia realmente vivió en la parte del medio oeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX, y muchos de los detalles específicos sobre los personajes son ciertos.

La historia de la familia apareció por primera vez en los libros La pequeña casa, escritos por Laura Ingalls Wilder. Laura es el personaje principal tanto en el libro como en la serie.

Sin embargo, aunque la historia de la Familia Ingalls fue la base de la serie, los libros y el espectáculo no son del todo iguales. Mientras que los libros son autobiográficos, “La pequeña casa en la pradera” se considera ficción histórica. La serie de libros consta de 9 novelas. El último libro se publicó en 1971, más de una década después de la muerte de Laura Ingalls Wilder.

La precisión de La pequeña casa en la pradera

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta sobre la serie de libros de La pequeña casa es que fueron escritos para niños. Como resultado, algunos de los detalles se diluyeron para que la historia fuera apta para toda la familia. Además, nunca las adaptaciones de los libros son del todo precisas.

Según el sitio web Books Tell You Why, “los libros no proporcionan la imágen completa. Partes de la experiencia más impactante de Wilder como un joven pionero, como ver morir a un hombre borracho después de prenderse fuego accidentalmente, o un esposo que arrastra a su esposa fuera de su casa por el cabello, no tenían cabida en un libro para niños”.

Otro detalle que quedó fuera tanto del libro como de la serie de televisión fue el hecho de que Laura Ingalls tenía un hermano menor llamado Charles Frederick, "Freddie" Ingalls, quien falleció aproximadamente un año después de su nacimiento.

Una usuaria de Quora llamada Diana Arneson también señaló que el programa era “la versión hollywoodiense de la vida familiar pionera, en esencia, una versión llena de sentimentalismo sobre una familia estadounidense moderna que usa ropa pintoresca del siglo XIX. En la vida real, las chicas Ingalls no recibieron montones de regalos elegantemente envueltos para Navidad, tenían que alegrarse con una barra de caramelo y una naranja cada una”.

Y agregó: “En la vida real, las niñas Ingalls sufrieron diabetes, problemas dentales e infertilidad como resultado de la desnutrición que sufrieron durante infancia”. Y terminó lamentando que en la televisión no se pueda mostrar la realidad: “Muchos programas de televisión "familiares" no trataban sobre cómo era realmente la vida en el pasado, sino sobre una versión idealizada de la vida moderna, con trajes del siglo XIX".

La realidad es que a pesar de las diferencias el programa de televisión inspirado en la Familia Ingalls ya se convirtió en un clásico de la televisión, no solo en Estados Unidos sino en el mundo.