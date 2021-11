Cómo está hoy Melissa Sue Anderson, la actriz que hizo a Mary en La familia Ingalls

La familia Ingalls se erigió en un clásico, uno de esos programas inoxidables que trascendieron a su época y que marcaron una era. Con sus siete años al aire, entre 1974 y 1981, el show acompañó a miles de millones de hogares con sus historias.

Ese núcleo familiar se recuerda de memoria, con Michael Landon como el padre (Charles), su esposa Caroline y las tres hijas: Mary, Laura y Carrie. Esa trama de una vida en Minnesota, con todos los condimentos de unas personalidades muy positivas, laboriosas y simples.

Claro que el tiempo ha transcurrido y cada uno de los protagonistas transitó por una gama enorme de vicisitudes. En ese sentido, Melissa Sue Anderson, quien le dio vida a Mary, la hija mayor del matrimonio, que en el guión sufrió de una ceguera, construyó su camino tras el éxito.

La actriz transita por sus 59 años y en la actualidad reside en Canadá con su esposo Michael Sloan, un famoso escritor, productor y director, con quien recorrió el sendero al altar en 1990. Rápidamente la pareja trajo al mundo a dos hijos: Pipper y Griffin.

Lo cierto es que Melissa tras La familia Ingalls continuó ligada a los estudios de televisión, aunque con proyectos que no alcanzaron la notoriedad de ese show como Which Mother is Mine, Murder She Wrote y The Equalizer.

Una vez consumado el matrimonio, Anderson sintió que debía dedicarse a la crianza de sus pequeños, así tomó la determinación de alejarse definitivamente del mundo de la actuación. Además, la familia encontró su lugar para radicarse en Canadá y allá fueron para construir una cotidianeidad más tranquila.

En medio de todo, Melissa coqueteó con los estudios de grabación y regresó con un papel en la miniserie de NBC Apocalypse 10.5, en 2006, pero no más que eso. Luego, la intérprete de la recordada Mary Ingalls se lanzó a la actividad de escribir libros, como “The Way I See It: A Look Back at my Life on Little House”, que se trata de una autobiografía.

Esta actriz que arrancó desde muy temprana edad a trabajar delante de las cámaras con publicidades y diversos proyectos televisivos, hoy atraviesa otra realidad, mucho más vinculada con el acompañamiento de sus hijos y la tranquilidad de un hogar familiar.