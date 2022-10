Esta escena de Stranger Things fue totalmente improvisada

En Stranger Thingshubo una escena en particular que fue totalmente improvisada. Ahora ha salido a la luz el divertido dato que pertenece a la temporada 2 sobre uno de los momentos donde más se han reído los fans respecto a la relación entre Jonathan y Nancy, el cual resultó ser una toma falsa y fruto de la improvisación.

Cada episodio de Stranger Things genera diversas emociones: intriga, miedo, ternura, y hasta tristeza cuando parece que alguien se va a morir. De la misma manera, muchas veces produce felicidad cada vez que es vencido un demogorgon.

Básicamente, esta exitosa serie promueve casi todas las sensaciones que un cuerpo puede experimentar. Asimismo, los momentos de risas están en casi las tres temporadas que ya han sido emitidas, aunque la cuarta —según confirmaron— fue la más terrorífica de todas.

Y así es Hawkings, un lugar donde existe una puerta hacia el inframundo, aunque ahora salió a la luz la verdad sobre una escena en particular donde, en lugar de gritos, se produjeron muchas carcajadas; y que además fue totalmente improvisada.

La escena improvisada de Stranger Things

Esta escena improvisada fue emitida en 2017 y sale en el sexto capítulo de la segunda parte de Stranger Things con los personajes de Nancy y Jonathan, quienes por fin se dejaron llevar cuando sucede su primer encuentro amoroso.

Mientras estaban de viaje intentando recabar información sobre la central de la ciudad, se encontraron con Murray Bauman, un periodista un poco borracho que les hace ver que la química entre ambos era innegable. Al día siguiente, luego de haber pasado la noche juntos, sucede una conversación:

(Murray) —Jonathan, ¿te ha dejado dormir?

(Jonathan) —¿Perdón?

(Murray) —El sofá cama, digo

A los pocos segundos al periodista se le caen los huevos revueltos de su tenedor y dice ‘‘Ops’’, mientras que Nancy se muere de la risa y Jonathan no sabe dónde meterse de la vergüenza. El momento de la escena improvisada en Stranger Things.

Acertada improvisación

Sin dudas, un instante excelente. Según informó Screen Rant, fue una escena improvisada, o más bien falsa, completamente fruto de la tentación entre los tres actores en cuestión: Brett Gelman, Natalia Dyer y Charlie Heaton.

Según lo impuesto en el guion, Murray no tenía que pararse en medio de la pregunta sobre cómo había dormido Jonathan en el sofá cama, pero como lo hizo el actor que interpretaba al hermano de Will le siguió el rollo y de manera natural —en pleno desayuno— se le cayó el tenedor de casualidad al igual que la onomatopeya del periodista. En ese mismo instante la intérprete de Nancy no se pudo contener la risa.

Este ha sido uno de los tantos detalles sobre la serie muy entretenido y curioso para todos sus fans. Y tú, ¿recuerdas aquel momento?