Tras el fin de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti -o más conocida por todos simplemente como La Sole- se está preparando para brindar un gran show en el Movistar Arena el próximo 29 de octubre. Tiene una gran ansiedad por lo que va a ocurrir cuando se reencuentre con sus fanáticos y es por eso que ya comenzó la cuenta regresiva.

Las nuevas fotos de Soledad Pastorutti al aire libre que se llenaron de mensajes

Esto se puede ver en su cuenta de Instagram, donde recientemente compartió tres nuevas fotografías al aire libre para anunciar el conteo. "Solo faltan 20 días para el Movistar Arena", indicó junto a las postales que se llenaron de mensajes.

La Sole

"Qué emoción, no falta nada", "Esperando el 29 super ansiosa", "Me encanta como te quedan los sombreros gringa", "Dios, no se puede acelerar el tiempo para llegar a 29", "No falta nada para el Gran Día Gringus", "Mucha belleza para mis ojos", "Contando los días" y "Necesito lentes para tanto brillo", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Sobre lo que ocurrirá en el show, recientemente, La Sole le contó a Teleshow: "Es la esencia de esa niña que sigue jugando en el escenario y también esta Sole recargada, empoderada, que disfruta al máximo cada cosa que le pasa y lo comparte con el resto".

Y reconoció: "A veces me cuesta creer que pasaron tantos años y que ya soy mamá, y todo lo vivo con mucha felicidad. Puedo cantar folclore, pasar por una balada de amor y terminar bailando unas cumbias".