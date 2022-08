El álbum de fotos de Soledad Pastorutti que recibió cientos de elogios

La Voz Argentina está entrando a su etapa final y no es fácil para los coaches tomar ciertas decisiones. Es que los artistas deben optar por uno o por otro de los talentosos participantes y el futuro de muchos está en sus manos.

En una de las últimas emisiones, Soledad Pastorutti lo dejó bien en claro. "Para mí no es fácil esta decisión porque sé que cada uno trae muchos sueños, muchas expectativas, y además en muchos de los casos son muy jóvenes, entonces por ahí les cuesta ver todo lo que todavía falta por recorrer y hacer", señaló la cantante.

"Yo no me considero una persona muy mayor, pero ya llevo muchos años en esto y me caí mil veces", continuó y agregó: "Mil veces sentí que no servía para esto, pero mi necesidad de cantar y hacer lo que hago fue más fuerte siempre, y eso es lo que les deseo a cada uno de ustedes".

La Sole es una de las figuras más queridas de Telefe y esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram suele con frecuencia compartir contenido que se llena de comentarios y 'me gusta'.

En su última publicación, la música de Arequito se llevó todas las miradas y cosechó cientos de elogios con un álbum de fotos en el que enseñó uno de los conjuntos que lució en el reality de canto. "Reina", "Qué look", "Hermosa", "Quisiera ser el papel que te envuelve, bombón", "Siempre brillando", "Belleza argentina", "Diosa" y "Sos única", son algunos de los tantos halagos que los internautas dejaron escritos junto a las imágenes.

