Sol Pérez se llevó todas las miradas con estas dos fotografías en Instagram

Semanas atrás, Sol Pérez recibió la gran propuesta que hace tiempo estaba esperando. Mientras vacacionaba junto a Guido Mazzoni, él se arrodilló y le pidió formalmente casamiento. Su respuesta, como era de esperar, fue un gran sí.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

"Él resolvía todo porque yo nada. Yo fui de vacaciones. La verdad, no me lo esperaba. Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo, organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal", contó en La Noche del Domingo.

E indicó: "Nos casamos en noviembre de 2023, no tenemos todavía fecha, falta. Estamos los dos laburando, a Guido le va bastante bien, aparte hay que trabajar para pagarse un casorio... ¡Es carísimo!".

Todo ocurrió en Capri (Italia) mientras estaban en un paseo en barco por el Mar Mediterráneo. El gran momento fue capturado por una cámara y ella no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram. Allí, la conductora de Canal 26, cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que hace.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, Pérez se llevó todas las miradas. Subió dos fotografías frente al espejo con uno de los increíbles looks que eligió para salir al aire y cautivó a más de uno de los internautas.

