Quién es Violeta Kreimer, la productora argentina que ganó un Oscar por un cortometraje francés

La productora argentina Violeta Kreimer ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción como parte del equipo de Deux personnes échangeant de la salive. Nacida en Vicente López y radicada en París desde su juventud, la cineasta logró el reconocimiento de la Academia con una producción francesa que ya acumulaba decenas de festivales y premios internacionales.

El galardón se entregó en una categoría marcada por una particularidad ya que el premio terminó en empate entre dos producciones.

El Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción (Live Action) se otorgó de forma compartida entre dos obras. Uno de los ganadores fue The Singers , dirigido por Sam Davis. Un cortometraje basado en un relato de Ivan Turgenev y transcurre en un bar de barrio donde un grupo de hombres participa de un improvisado concurso de canto, en busca de conexión emocional y redención.

El segundo ganador fue Deux personnes échangeant de la salive (Dos personas intercambiando saliva), dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata y producido por la argentina Violeta Kreimer.

La historia está ambientada en una París distópica , donde el contacto afectivo es considerado un crimen. En ese universo, besarse puede ser castigado con la muerte y la violencia física funciona como forma de intercambio social. El relato sigue a una compradora compulsiva en una tienda de lujo que se enamora de una vendedora, enfrentándose a las consecuencias de ese vínculo en una sociedad que penaliza el afecto.

Quién es Violeta Kreimer

Violeta Kreimer es una productora argentina nacida en Vicente López y radicada en París desde los 20 años. Su formación académica comenzó en el Liceo Francés y continuó con estudios de ciencias políticas, carrera que finalizó en la capital francesa.

Antes de dedicarse de lleno al cine, desarrolló una trayectoria de once años en el mundo del arte contemporáneo. Durante ese período trabajó primero en el ámbito fotográfico y posteriormente dirigió el taller del artista Xavier Veilhan, quien representó a Francia en la Bienal de Venecia 2017. Posteriormente fundó la productora Misia Films junto a la productora italiana Valentina Merli. El proyecto nació en el contexto del inicio de la pandemia de covid-19.

El origen del cortometraje que terminaría ganando el Oscar surgió durante ese período. Según relató Kreimer, el concepto inicial comenzó como una serie que se filmaba dentro de galerías cerradas durante el confinamiento. Cuando finalizaron las restricciones sanitarias, el proyecto continuó desarrollándose con filmaciones nocturnas y finalmente evolucionó hacia el cortometraje dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata.