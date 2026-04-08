Google usa la inteligencia artificial para ofrecer nuevas funciones en Google Maps

Google ha incorporado una serie de funciones a su aplicación Google Maps , concretamente en la sección dedicada a las reseñas y aportaciones de la comunidad, entre las que destacan los pies de foto generados por la inteligencia artificial (IA) de Gemini .

La compañía se ha enfocado en integrar mejoras en las reseñas para facilitar a los usuarios cualquier aportación que puedan realizar sobre las ubicaciones que visitan.

"El conocimiento local de personas de todo el mundo es fundamental para que Google Maps ofrezca información actualizada", ha destacado el vicepresidente de Producto de Google Maps , Kevin Reece, en el blog de Google.

Para ello, ha continuado con la integración de la inteligencia artificial de Gemini dentro de Google Maps , donde ya cuenta con funciones como la navegación inmersiva para la conducción y exploración con preguntas en lenguaje natural. Con esta actualización, Gemini ayudará a los usuarios a escribir los pies de las fotografías que suban a sus reseñas.

Concretamente, el asistente redactará un borrador que se puede editar o incluso eliminar después de que el usuario suba las imágenes. La compañía ha matizado que esta función ya está disponible en inglés para iOS en Estados Unidos y se extenderá a nivel global y a Android en los próximos meses.

Otra de las novedades también está relacionada con las fotografías. Para encontrar las imágenes más adecuadas para la reseña, Google podrá acceder al contenido de la galería del teléfono móvil para recomendar las foto en las aportaciones.

Durante tres jornadas, el evento abordará distintos ejes temáticos que reflejan el poder transformador de la inteligencia artificial. Foto: EFE Google se sirve de la inteligencia artificial de Gemini. Foto: Efe EFE

El rol de los usuarios

No obstante, la empresa ha matizado que los usuarios deben dar permiso a la aplicación para acceder a la nueva función. Las sugerencias de fotos y vídeos ya están disponibles en los dispositivos de Android a nivel mundial y se extenderá a iOS en los próximos meses.

Por último, para facilitar el seguimiento del impacto de cada usuario en Maps, Google mostrará directamente los puntos en la sección 'Contribuir', donde se destacarán también los niveles de 'Guía Local' dentro del perfil del usuario.

Además, la actualización renovará las insignias de los logros y destacará a los colaboradores con más puntos para que los usuarios puedan encontrar sus reseñas de manera más clara. Estas novedades ya se encuentran disponibles para todos los usuarios de Android, iOS y web. Dpa