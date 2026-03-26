"Es un hombre peligroso que mató a mucha gente": las fuertes declaraciones de Trump contra Maduro

En el marco del juicio al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en su segunda audiencia ante el juzgado de Nueva York, Donald Trump sostuvo en conferencia de prensa que "es un hombre peligroso que ha matado a mucha gente".

El mandatario venezolano fue secuestrado el 3 de enero de este año junto con su esposa Cilia Flores en una operación militar llevada adelante por los Estados Unidos y permanece en el conocido Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde entonces. Esta se convirtió apenas en su segunda aparición pública tras declararse "prisionero de guerra" y "no culpable" en su audiencia inicial el 5 de enero.

"Vació sus cárceles en Venezuela en nuestro país y espero que ese cargo se presente en algún momento " afirmó el presidente Trump con respecto a Maduro y al juicio que decidirá su futuro. Además, agregó que "fue un importante proveedor de drogas que entraban en nuestro país".

El exmandatario de 63 años enfrentó una audiencia clave ante el juez Alvin Hellerstein, en el marco de la megacausa por narcoterrorismo y conspiración armada que lo mantiene en prisión desde principios de año.

Trump Afirma Que Maduro Vació Las Cárceles De Venezuela Y Llevó A La Gente A Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a comparecer ante un tribunal federal de Nueva York en el marco del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos vinculados con narcotráfico y corrupción.

Nicolás Maduro Trump afirmó que Maduro "es un hombre peligroso que ha matado mucha gente". X

En la audiencia, el juez Alvin Hellerstein rechazó el pedido de la defensa para desestimar el caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los abogados habían solicitado el cierre de la causa luego de que la Office of Foreign Assets Control les negara una licencia para utilizar fondos del Estado venezolano con el fin de pagar la defensa legal.

Mientras avanza el proceso, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario y diputado chavista, calificó de “ilegítimo e ilegal” el juicio y reclamó en Caracas por la libertad de su padre y de Flores. Maduro y su esposa enfrentan en Estados Unidos cargos por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y delitos vinculados con armas, en una causa impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.