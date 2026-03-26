Revés judicial para el dictador Nicolás Maduro: el juez rechazó cerrar la investigación

La defensa del dictador había solicitado anular el caso tras no poder financiarse con fondos oficiales, pero el magistrado mantuvo en pie las acusaciones.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció por segunda ocasión ante un tribunal de Nueva York luego de ser capturado por la fuerza de tropas estadounidenses en una incursión militar en Caracas a principios de enero.

El juez encargado del proceso contra el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados.

"No voy a desestimar el caso", aseveró el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Flores, quienes están acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La defensa de Flores y Maduro, capturados en Venezuela el 3 de enero por tropas estadounidenses, pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra tachó de "ilegítimo e ilegal" el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentaron su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York.