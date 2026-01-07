Donald Trump avanzó sobre el petróleo venezolano: Estados Unidos manejará la exportación y los ingresos

Live Blog Post

Estados Unidos adelantó cómo será la transición de poder en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Congreso para explicar la hoja de ruta que Washington espera implementar en Venezuela tras la caída del exdictador Nicolás Maduro. Rubio describió un plan de tres etapas centrado en la estabilización del país, la recuperación económica y política, y finalmente una transición institucional más amplia.

Rubio subrayó que el primer paso es asegurar la estabilización de Venezuela, evitando que la nación caiga en el caos después de la inestabilidad política que siguió al desplazamiento de Maduro. Para lograrlo, dijo que Estados Unidos utiliza lo que denominó una “cuarentena” del petróleo venezolano, una estrategia que según él otorga una influencia significativa sobre las autoridades transitorias del país sudamericano al limitar el movimiento y uso de crudo sancionado.

marco rubio sobre Venezuela

En su exposición, Rubio detalló que parte de esa estrategia implica el control y la incautación de cargamentos de petróleo que no pueden ser movilizados debido a sanciones y órdenes judiciales estadounidenses, generando así palancas de presión para respaldar las metas de estabilidad.

Tres fases para Venezuela

Según Rubio, la primera fase de la transición se centra en consolidar la calma política y social. Más adelante, la segunda fase estará orientada a la recuperación económica, con la participación de empresas estadounidenses y de otras naciones en el mercado petrolero venezolano de manera justa, lo que, según él, permitiría revitalizar sectores clave y atraer inversiones. Asimismo, Rubio señaló que este periodo incluirá esfuerzos para promover un proceso de reconciliación nacional que pueda conducir a la amnistía y liberación de opositores encarcelados, así como su eventual retorno para reconstruir la sociedad civil venezolana.

Finalmente, la tercera fase será la transición política formal, concebida para consolidar estructuras de gobierno más representativas y sostenibles. Rubio añadió que estas fases pueden solaparse en su aplicación, aunque enfatizó que cada una tiene objetivos bien definidos para lograr una transición ordenada.