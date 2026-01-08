Presenta:
diosdado cabello
Diosdado Cabello lanzó una frase acusatoria contra Javier Milei y respaldó el poder de Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello reapareció este miércoles con una edición especial de su programa Con el Mazo Dando, desde un lugar secreto y sin público, donde criticó al presidente argentino Javier Milei.

La incertidumbre y la presión internacional marcan el sexto día después de la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez al frente del país como presidenta interina y con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, vigilando de cerca la sucesión del poder para garantizar que el proceso se desarrolla de forma moderada y sin nuevas confrontaciones armadas.

Rodríguez fue designada oficialmente como jefa del Ejecutivo tras la orden de la Corte Suprema venezolana y el respaldo del alto mando militar local, en un marco de fuerte supervisión y presión externa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Washington estará atento al desarrollo del proceso político y ha manifestado que la transición debe ser moderada y ordenada, con un enfoque en la estabilidad y el fin de posibles nuevas confrontaciones armadas en el país caribeño.

Diosdado Cabello volvió a conducir “Con el Mazo Dando”, apuntó contra Javier Milei y respaldó a Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello, histórico número dos del chavismo y actual ministro del Interior de Venezuela, regresó este miércoles a la conducción de su programa de televisión político Con el Mazo Dando en medio de la profunda crisis que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En más de una hora al aire, Cabello lanzó duras críticas internacionales y defendió la figura de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de liderazgo tras la salida de Maduro y es considerada la sucesora en el poder dentro del oficialismo venezolano.

Javier Milei

Durante su intervención, Cabello apuntó directamente contra el presidente argentino Javier Milei, a quien llamó “jalabolas” y mentiroso por acusar al régimen chavista de vínculos con el Cartel de los Soles y calificarlo como banda criminal. El dirigente chavista consideró que tales declaraciones forman parte de una narrativa internacional que busca deslegitimar al gobierno venezolano en el marco de la reciente intervención extranjera.

Así fue el momento en que acusó al Presidente argentino

diosdado cabello

Cabello también aseguró que el saldo del operativo que terminó con la captura de Maduro fue de al menos 100 muertos, entre civiles y heridos, aunque no presentó cifras oficiales verificables y responsabilizó directamente a Estados Unidos por los hechos.

Venezuela: Donald Trump vuelve a decir que tendrá el control por un período "largo"

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo "largo" de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando "todo" lo que Washington "considera necesario".

Confirmaron la liberación de los dos periodistas detenidos en Venezuela

periodista

Tras las amenazas de intervención, Gustavo Petro y Donald Trump mantuvieron su primera comunicación telefónica

En medio de una intensa escalada de tensiones entre Bogotá y Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este miércoles la primera conversación directa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto marcado por fricciones diplomáticas recientes y preocupaciones por la estabilidad regional. La comunicación se concretó desde la Casa de Nariño, según confirmaron fuentes oficiales colombianas.

Estados Unidos controlará todo el petróleo que salga de Venezuela

Luego del atraco a dos embarcaciones petrolíferas de bandera rusa en las costas de Venezuela y tras la llegada de 11 buques de la empresa Chevron, Donald Trump, a través del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunció este miércoles que llegó a un acuerdo energético con Venezuela en relación al petróleo en el país.

En este comunicado, expresaron que desde Washington administrarán todo el crudo que se exporte del país. Allí explicaron que “el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional”.

Además, informaron que “todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos”.

La portavoz de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos dictará las decisiones que se tomen en Venezuela

Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en conferencia de prensa que todas las decisiones de Delcy Rodríguez como presidenta serán dictadas desde Washington.

“En relación a Venezuela, la administración de Trump, a cargo del secretario Marco Rubio, el vicepresidente y todo el equipo de seguridad nacional, están en comunicación con las autoridades interinas de Venezuela”, explicó la portavoz.

Allí agregó: “El presidente seguirá en una coordinación directa con estas autoridades interinas y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”.

Estados Unidos adelantó cómo será la transición de poder en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Congreso para explicar la hoja de ruta que Washington espera implementar en Venezuela tras la caída del exdictador Nicolás Maduro. Rubio describió un plan de tres etapas centrado en la estabilización del país, la recuperación económica y política, y finalmente una transición institucional más amplia.

Rubio subrayó que el primer paso es asegurar la estabilización de Venezuela, evitando que la nación caiga en el caos después de la inestabilidad política que siguió al desplazamiento de Maduro. Para lograrlo, dijo que Estados Unidos utiliza lo que denominó una “cuarentena” del petróleo venezolano, una estrategia que según él otorga una influencia significativa sobre las autoridades transitorias del país sudamericano al limitar el movimiento y uso de crudo sancionado.

marco rubio sobre Venezuela

En su exposición, Rubio detalló que parte de esa estrategia implica el control y la incautación de cargamentos de petróleo que no pueden ser movilizados debido a sanciones y órdenes judiciales estadounidenses, generando así palancas de presión para respaldar las metas de estabilidad.

Tres fases para Venezuela

Según Rubio, la primera fase de la transición se centra en consolidar la calma política y social. Más adelante, la segunda fase estará orientada a la recuperación económica, con la participación de empresas estadounidenses y de otras naciones en el mercado petrolero venezolano de manera justa, lo que, según él, permitiría revitalizar sectores clave y atraer inversiones. Asimismo, Rubio señaló que este periodo incluirá esfuerzos para promover un proceso de reconciliación nacional que pueda conducir a la amnistía y liberación de opositores encarcelados, así como su eventual retorno para reconstruir la sociedad civil venezolana.

Finalmente, la tercera fase será la transición política formal, concebida para consolidar estructuras de gobierno más representativas y sostenibles. Rubio añadió que estas fases pueden solaparse en su aplicación, aunque enfatizó que cada una tiene objetivos bien definidos para lograr una transición ordenada.

En plena tensión, así fue el momento en que Estados Unidos interceptó el buque petrolero ruso

Buque ruso interceptado
Trump arremetió contra la OTAN y aseguró que sin Estados Unidos “Rusia tendría toda Ucrania”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica internacional con un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde lanzó duras críticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y reivindicó su rol como garante de la seguridad global.

“Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, estaban en el 2% del PIB y la mayoría no pagaba sus cuentas, hasta que llegué yo”, escribió Trump. En el mismo mensaje, aseguró que Estados Unidos “ingenuamente” cubría los gastos de defensa de la alianza y que fue su gestión la que llevó a los países miembros a elevar el gasto militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno.

Donald Trump

El mandatario afirmó que, pese a que muchos sostenían que ese objetivo era imposible, los países aliados “pagan inmediatamente” gracias a su intervención. “Sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos”, sostuvo, en un tono marcadamente personalista.

Trump también se adjudicó un rol clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo”, afirmó, al tiempo que recordó que durante su liderazgo “terminé ocho guerras” y que, pese a ello, Noruega —país miembro de la OTAN— decidió no otorgarle el Premio Nobel de la Paz.

Corina Machado asegura que está lista para gobernar Venezuela pese a las dudas de Donald Trump

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró estar preparada para gobernar Venezuela y que su coalición tiene la legitimidad para hacerlo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda su liderazgo en medio de la transición política que vive el país tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

corina machado

Machado, exlegisladora y figura prominente del antichavismo, sostuvo en una entrevista con el canal estadounidense CBS que los ciudadanos venezolanos ya “han elegido” a quienes deberían asumir el gobierno tras la salida de Maduro, y subrayó que su coalición está “lista y dispuesta a servir a nuestro pueblo”.

La dirigente recordó que, durante las elecciones presidenciales de 2024, ella ganó las primarias opositoras, pero fue impuesta la candidatura del diplomático retirado Edmundo González luego de que el Gobierno de Maduro le prohibiera postularse. A pesar de ello, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como presidente electo tras cuestionarse el recuento de votos oficial.

Estados Unidos le exigió a Diosdado Cabello colaborar con la transición

diosdado cabello

Estados Unidos intensificó su supervisión sobre la transición política en Venezuela al exigir al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que coopere con la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez y no ponga en riesgo la estabilidad del país. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington para gestionar el cambio de poder tras la captura del exlíder chavista Nicolás Maduro, durante una operación militar dirigida por Estados Unidos a principios de enero de 2026.

Estados Unidos intenta interceptar un buque petrolero ruso y crece la tensión

Estados Unidos intenta interceptar un petrolero ruso en el Atlántico Norte. Según informa The Wall Street Journal (WSJ) el Kremlin envió un submarino para escoltar el barco, que intenta llegar a tiempo para evitar el abordaje de las tropas norteamericanas.

Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú envió un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como "Bella 1", que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela.

