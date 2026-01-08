Diosdado Cabello lanzó una frase acusatoria contra Javier Milei y respaldó el poder de Delcy Rodríguez

Live Blog Post

Diosdado Cabello volvió a conducir “Con el Mazo Dando”, apuntó contra Javier Milei y respaldó a Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello, histórico número dos del chavismo y actual ministro del Interior de Venezuela, regresó este miércoles a la conducción de su programa de televisión político Con el Mazo Dando en medio de la profunda crisis que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En más de una hora al aire, Cabello lanzó duras críticas internacionales y defendió la figura de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de liderazgo tras la salida de Maduro y es considerada la sucesora en el poder dentro del oficialismo venezolano.

Javier Milei Noticias Argentinas (NA)

Durante su intervención, Cabello apuntó directamente contra el presidente argentino Javier Milei, a quien llamó “jalabolas” y mentiroso por acusar al régimen chavista de vínculos con el Cartel de los Soles y calificarlo como banda criminal. El dirigente chavista consideró que tales declaraciones forman parte de una narrativa internacional que busca deslegitimar al gobierno venezolano en el marco de la reciente intervención extranjera.

Así fue el momento en que acusó al Presidente argentino

diosdado cabello TVES

Cabello también aseguró que el saldo del operativo que terminó con la captura de Maduro fue de al menos 100 muertos, entre civiles y heridos, aunque no presentó cifras oficiales verificables y responsabilizó directamente a Estados Unidos por los hechos.