Crónica de una semana en la que EEUU tomó el control de Venezuela, con el chavismo residual dentro

Hace exactamente una semana, Estados Unidos bombardeó Caracas , capital de Venezuela , y detuvo al líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , para llevarlo ante el Tribunal Federal de Nueva York, donde será juzgado por cargos de conspiración narcoterrorista. Horas después, en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump comunicó que habían tomado control absoluto del país sudamericano.

El anuncio paralizó al mundo entero y millones de venezolanos exiliados salieron a las calles a festejar lo que para muchos significaba el principio del fin de la pesadilla. En el mientras tanto, Venezuela vivió unos días agitados, con muchos cambios e incertidumbre.

La semana comenzó con un importante cambio en el gobierno venezolano: la vicepresidenta de Nicolás Maduro , Delcy Rodriguez , asumió como la nueva mandataria del país.

Lo hizo ante su hermano, Jorge Rodríguez, quien, a su vez, fue elegido nuevamente por el Parlamento como el titular de la Asamblea Nacional. "Vengo con dolor, pero también vengo con honor", aseguró la flamante presidenta.

Sin embargo, la figura de Rodríguez cayó rápidamente tras una advertencia que realizó Trump en una conferencia de prensa, en la que aseguraba que pagaría "un precio más alto” si no hace “lo correcto”, en referencia a la detención de Maduro en Caracas. “En lo personal, quienes me amenacen, lo digo... Mi destino no lo decide sino Dios”, aseguró la exvicepresidenta.

Aún así, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt anunció al día siguiente que "el presidente (Donald Trump) seguirá en una coordinación directa con las autoridades interinas de Venezuela (Delcy Rodríguez) y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”.

El proceso de tres fases de Estados Unidos para Venezuela

El miércoles, el Secretario de Estado, Marco Rubio, informó en una conferencia de prensa el "proceso de tres fases" que implementaría Estados Unidos en Venezuela.

La primera fase es la "estabilización". "Creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", sostuvo el funcionario. Con esto, se refería a los buques de guerra estadounidenses presentes en las costas del Caribe, lo que impedía al país sudamericano exportar su propio petroleo.

En ese punto, Rubio también indicó que tomarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, los venderían en el mercado a precios internacionales y controlarían la forma en que se distribuyan los ingresos obtenidos de esas transacciones. "Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen", aclaró.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE

La segunda fase consiste en la "recuperación". Según explicó, se trata de "garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa" y, al mismo tiempo "generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil".

La tercera y última fase es la de "transición", que hace referencia a la recuperación de la democracia en Venezuela para que sus habitantes puedan elegir a sus representantes.

El acuerdo energético con los Estados Unidos

Ese mismo miércoles, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que habían llegado a un acuerdo con Venezuela en relación al petróleo. Expresaron que administrarían todo el crudo que se exporte del país y que “el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional”.

Además, informaron que “todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos”.

Liberación de presos políticos: expectativa por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El jueves, el ya mencionado Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la liberación de presos políticos. “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Según trascendió en su momento, se habían liberado a por lo menos 20 personas. En paralelo, MDZ accedió al listado de los nombres de los detenidos, entre los cuales se registran ciudadanos de más de veinte países, con una presencia significativa de personas de origen colombiano, español e italiano, además de casos con doble nacionalidad venezolana.

Listado nacionalidades presos políticos Venezuela MDZ

Por otro lado, araíz del anuncio comenzó a crecer la esperanza de la liberación de los dos presos políticos argentinos. Se trata de Nahuel Gallo, gendarme detenido el 8 de diciembre del 2024, y Germán Giuliani, abogado penalista aprehendido el 23 de mayo de 2025. Aún no hay noticias de estas liberaciones.

Marchas a favor de Maduro en Caracas

A lo largo de esta semana, hubo seis manifestaciones en Caracas para reclamar la liberación de Maduro y su mujer. Estas marchas fueron principalmente convocadas por Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista y actual diputado.

Durante la última manifestación, realizada este sábado, el ministro de Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, sostuvo que el chavismo es el único espacio con liderazgo “para garantizar la paz, la soberanía y rescatar al compañero Nicolás y a la compañera Cilia”. Además, afirmó que el Gobierno seguirá las directivas del exmandatario y llamó a profundizar la unidad.