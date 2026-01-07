Punto por punto: qué incluye el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció que el petróleo venezolano será exportado por canales autorizados y que los ingresos serán controlados por Washington.

Luego del atraco a dos embarcaciones petrolíferas de bandera rusa en las costas de Venezuela y tras la llegada de 11 buques de la empresa Chevron, Donald Trump, a través del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunció este miércoles que llegó a un acuerdo energético con Venezuela en relación al petróleo en el país.

En este comunicado, expresaron que desde Washington administrarán todo el crudo que se exporte del país. Allí explicaron que “el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional”.

Además, informaron que “todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos”.