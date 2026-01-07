Punto por punto: qué incluye el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela
El gobierno de Estados Unidos anunció que el petróleo venezolano será exportado por canales autorizados y que los ingresos serán controlados por Washington.
Luego del atraco a dos embarcaciones petrolíferas de bandera rusa en las costas de Venezuela y tras la llegada de 11 buques de la empresa Chevron, Donald Trump, a través del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunció este miércoles que llegó a un acuerdo energético con Venezuela en relación al petróleo en el país.
En este comunicado, expresaron que desde Washington administrarán todo el crudo que se exporte del país. Allí explicaron que “el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional”.
Además, informaron que “todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos”.
Punto por punto: el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela
- Estados Unidos comenzó a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global, con participación de grandes comercializadores de materias primas y bancos internacionales.
- Todo el petróleo exportado por Venezuela deberá canalizarse exclusivamente a través de vías legítimas y autorizadas, de acuerdo con la ley y la seguridad nacional de EE.UU.
- Estados Unidos administrará todo el crudo que se exporte desde Venezuela.
- Los ingresos por la venta de petróleo y derivados se depositarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos a nivel mundial.
- La finalidad de este esquema financiero es garantizar la legitimidad e integridad en la distribución final de los ingresos.
- Los fondos obtenidos serán distribuidos a discreción del gobierno estadounidense, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano.
- Las ventas de petróleo comenzarán de inmediato, con una primera etapa estimada de 30 a 50 millones de barriles, y continuarán de manera indefinida.
- Estados Unidos aplicará una reducción selectiva de sanciones para permitir el transporte y la venta del crudo venezolano en los mercados globales.
- Se autoriza el envío de petróleo crudo ligero estadounidense a Venezuela para mezclarlo con el crudo pesado venezolano y facilitar su producción y transporte.
- EE.UU. permitirá la importación de equipos, repuestos y servicios petroleros seleccionados, con el objetivo de revertir décadas de caída productiva.
- El plan incluye tecnología, experiencia e inversión de empresas energéticas estadounidenses y de otros países.
- El acuerdo contempla mejoras en la red eléctrica venezolana, considerada deteriorada y frágil, como condición clave para aumentar la producción petrolera y mejorar la calidad de vida.