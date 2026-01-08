Gustavo Petro recibirá a Delcy Rodríguez para encauzar la crisis venezolana post Nicolás Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantendrá en los próximos días una reunión en Bogotá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un contexto regional atravesado por la detención de Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense. El encuentro, que se realizará en la Casa de Nariño, busca posicionar a Colombia como actor activo en la reconstrucción de un canal político para la estabilización venezolana.

Desde la Presidencia colombiana señalaron que la visita forma parte de una agenda orientada a promover la paz y la reconciliación en Venezuela, luego del abrupto cambio de escenario abierto a comienzos de enero. Petro ya había adelantado que sostuvo contactos recientes con Rodríguez y que puso sobre la mesa la posibilidad de un esquema de diálogo más amplio, con participación internacional, para evitar una escalada de tensión en el país vecino.

En paralelo, el mandatario colombiano reveló detalles de una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le transmitió su preocupación por el uso de la fuerza como herramienta de resolución de conflictos en la región. Según Petro, insistió en la necesidad de priorizar acuerdos multilaterales y alianzas globales antes que nuevas intervenciones militares.

Llamada Gustavo Petro El diálogo entre Gustavo Petro y Trump Trump, por su parte, hizo pública la charla a través de sus redes sociales y destacó la cooperación del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, además de anticipar un próximo encuentro bilateral en la Casa Blanca. El gesto buscó bajar la tensión luego de semanas de cruces, advertencias y acusaciones públicas entre ambos líderes.

El intercambio se produjo tras un período de fricción diplomática, marcado por declaraciones del presidente estadounidense que incluyeron advertencias sobre una posible acción militar en Colombia, en línea con la operación desplegada en Venezuela. Ese escenario encendió alarmas en la región y reforzó la decisión de Petro de asumir un rol más activo como interlocutor político.