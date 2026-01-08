El conmovedor saludo de María Corina Machado a los rehenes liberados en Venezuela

La líder opositora envió un mensaje a las familias de los liberados y afirmó que la lucha seguirá hasta que no quede ningún preso político en Venezuela.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado envió un mensaje a los familiares de los presos políticos recientemente liberados en Venezuela, en el que puso el foco no solo en la excarcelación sino en el costo humano de años de detenciones arbitrarias. En su intervención, subrayó que la liberación representa un reconocimiento tardío de una verdad que, afirmó, fue silenciada durante décadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Machado destacó el rol central de las familias, a quienes describió como el sostén invisible de una condena que no figuraba en ningún expediente judicial. Señaló que, mientras los presos atravesaban el encierro, fueron sus allegados quienes cargaron con la espera, el silencio y la incertidumbre, manteniendo en pie hogares y vínculos en un país atravesado por el colapso institucional.

El mensaje completo de María Corina Machado María Corina Machado celebró la liberación de presos políticos en Venezuela En su mensaje, la dirigente opositora remarcó que nada puede devolver los años perdidos ni reparar por completo las ausencias y el daño causado. Sin embargo, sostuvo que la jornada tiene un valor simbólico profundo porque confirma que la injusticia no es eterna y que, aun herida, la verdad termina por abrirse camino. En ese sentido, definió las liberaciones como un acto de restitución moral para quienes nunca dejaron de reclamar justicia.

Machado subrayó que los familiares no solo acompañaron a sus seres queridos encarcelados, sino que defendieron la idea misma de justicia frente a un sistema que, según expresó, intentó sepultarla. En ese marco, planteó que la dignidad demostrada durante años de espera constituye una victoria ética frente al abuso de poder y la persecución política.

La dirigente llamó a transitar este momento con una alegría contenida, firme y serena, y a permitir que el alivio conviva con la memoria de lo vivido. Para Machado, la imagen de las familias reencontrándose debe ser leída por toda la sociedad venezolana como una prueba de que es posible resistir sin resignarse, incluso en los contextos más adversos.