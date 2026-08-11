Colombia, en emergencia tras el terremoto: colapsó la atención sanitaria y hay más de 160 muertos
El terremoto en Colombia ha dejado más de un centenar de víctimas fatales y cientos de heridos. Las cifras aumentan con cada reporte oficial.
El terremoto en Colombia ha dejado más de un centenar de víctimas fatales y cientos de heridos. Las cifras aumentan con cada reporte oficial.
Un terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Ritcher sacudió el oeste de Colombia y dejó al menos 132 muertos y más de 570 heridos en Colombia, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),
El epicentro fue ubicado inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste, a una profundidad de 93,7 kilómetros, según los datos difundidos. El movimiento telúrico afectó principalmente a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.
“Estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”. Con esas palabras, Carla Cáceres describió la incertidumbre que atraviesa su familia desde que perdió contacto con su padre, Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que vive en Colombia y del que no tienen noticias luego del fuerte terremoto que sacudió al país.
Ante la gravedad de la catástrofe que sacudió el oeste del país, la respuesta humanitaria y la asistencia internacional se pusieron en marcha de manera urgente. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja activó sus protocolos de máxima emergencia con la prioridad absoluta de rescatar sobrevivientes atrapados bajo los escombros.
La Cruz Roja Colombiana desplegó equipos de búsqueda de Antioquia, Quindío y Caldas. En particular, una brigada de 30 especialistas fue enviada al departamento del Chocó —una de las regiones más golpeadas—, donde las tareas operativas se ven severamente dificultadas por el cierre de aeropuertos y el bloqueo de carreteras.
A la par de los rescates en el terreno, distintos organismos de crédito e imperios diplomáticos anunciaron el envío de asistencia económica directa:
Estados Unidos: A través del Departamento de Estado y tras las declaraciones del secretario Marco Rubio, el gobierno estadounidense anunció un paquete de 15,5 millones de dólares destinadas a refugios de emergencia, alimentos y evaluación de daños.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Anunció 500.000 dólares en donaciones (350.000 de disponibilidad inmediata para la Cruz Roja y 150.000 para soporte técnico).
Banco Mundial: Aportará 200.000 dólares bajo la modalidad de cooperación no reembolsable.
CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe): Se sumó al operativo con una partida de 500.000 dólares para asistencia humanitaria.
Carlos Luis Cáceres está desaparecido en Colombia.
La familia de Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años radicado en Colombia, atraviesa horas de angustia luego de perder contacto con él tras el fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió al país este lunes.
Cáceres nació en Rivadavia y actualmente reside en Dosquebradas, en las inmediaciones de Pereira, una de las zonas alcanzadas por el movimiento sísmico. Desde el momento del terremoto, su hija Carla, quien permanece en San Juan, no logró volver a comunicarse con él.
La tragedia en Colombia adquiere dimensiones cada vez más graves. Las autoridades de la ciudad de Cali confirmaron la declaración de alerta roja para todo el sistema sanitario tras un drástico incremento en el número de víctimas fatales provocado por el devastador terremoto de magnitud 7,4. Según el último balance oficial suministrado por los organismos de emergencia, la cifra de muertos superó la barrera de los 150 y se ubica actualmente en 169 personas fallecidas.
La medida extrema en el sector de la salud busca liberar capacidad operativa de manera inmediata, priorizar la atención de cirugías complejas y coordinar el traslado de insumos médicos hacia los centros asistenciales que se encuentran desbordados por el flujo incesante de heridos.
En paralelo a la emergencia hospitalaria en Cali y los municipios aledaños, las sirenas de prevención y las alarmas continúan activas en amplias regiones del país. Los organismos de gestión del riesgo advirtieron que la probabilidad de registrar réplicas de alta intensidad se mantiene elevada, lo que obligó a evacuar de forma preventiva decenas de estructuras con daños edilicios severos.
El brutal terremoto registrado este lunes en Colombia volvió a generar una pregunta que se repite ante cada nueva sucesión de sismos fuertes: ¿está temblando más la Tierra? Para Víctor Ramos, geólogo, profesor emérito de la UBA e investigador emérito del Conicet, la respuesta es clara: no hay una anomalía global.
El canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas de los terremotos de magnitud 7,4 que sacudieron a Colombia y dejó un saldo preliminar de más de un centenar de muertos. El dato surge del contacto que el Palacio San Martín mantiene con la representación consular en ese país.
Colombia vive horas dramáticas tras el terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Ritcher. Entre los edificios derrumbados, hubo catedrales, hospitales y hasta unidades militares.
En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de videos que demuestran el calvario de la gente.
En medio de la conmoción causada por el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella informó a través de sus redes sociales que convocó un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde se coordinarán las acciones de respuesta y asistencia a las zonas afectadas.
"Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas. A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", expresó.
Tras el fuerte sismo, los medios colombianos indicaron que, hasta el momento, las comunicaciones no se han restablecido del todo en San José del Palmar, el epicentro del movimiento telúrico.
Este lunes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo que está preparada para ayudar en lo que haga falta a Colombia tras el terremoto. “La conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y todavía no tenemos información sobre las víctimas y los impactos, pero hemos recibido informes de daños estructurales, incluyendo viviendas derrumbadas, en varias localidades. Estamos listos para ayudar como sea necesario”, dijo Farhan Haq, el portavoz del secretario general.
El Gobierno de Javier Milei se contactó este lunes al mediodía con autoridades colombianas con la intención de ofrecer asistencia humanitaria tras el terremoto que sacudió el país en las últimas horas.
Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que las tratativas las lleva adelante la Cancillería, que propuso el mismo dispositivo que se desplegó en Venezuela que sufrió hace casi 50 otro sismo.
Recientemente, el director de la Policía del departamento de Pereira, Óscar Leonel Ochoa, dijo que la cifra de muertos ascendió a 47 en esa ciudad. De esta forma, la cifra total de muertos sería de 82.
Tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al Puesto de Mando Unificado de Bogotá, se aprobó la declaración de desastre de carácter nacional, con el fin de mover recursos de forma más inmediata para atender la emergencia.
El Gobierno de Venezuela, que hace poco más de un mes sufrió dos terremotos en el norte del país, expresó su solidaridad con Colombia y aseguró que pondrá "a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria”.
Julián Rendón, Gobernador del departamento colombiano de Antioquia, confirmó que una persona falleció en el departamento tras el terremoto. De esta forma, ya serían, al menos, 75 muertos a lo largo del país.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, compartió un mensaje en la red social X expresando su preocupación por la noticia del terremoto que afectó a Colombia este lunes. "En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario", indicó el mandatario.
Lula da Silva se pronunció tras el terremoto que afectó a Colombia.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes su apoyo a Colombia tras el terremoto de 7,4 grados que afectó a gran parte del país y deja al menos una veintena de muertos. "Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", publicó el mandatario chileno a través de su cuenta en X.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su solidaridad con Colombia por el terremoto. "Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica", escribió en sus redes sociales tras señalar que el seísmo también ha afectado a Ecuador y que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros.
"Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden", subrayó.
El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.
Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.
"Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó la Aerocivil en un comunicado.
EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, viajó de urgencia desde Barranquilla hasta Bogotá. El mandatario se dirigió a las oficinas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, encabezando la reunión sobre la emergencia.
El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, indicó, en una entrevista en La FM, que ya hay al menos 40 fallecidos en el área metropolitana de su ciudad. De esta forma, la cifra de muertos asciente a 74. No obstante, por el momento, la cifra oficial sería de 47 muertos.
Vecinos y rescatistas buscan a sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto en Colombia.
Vecinos y rescatistas buscan a sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto en Colombia.
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado manifestó su solidaridad a Colombia por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 de este lunes, que ha dejado al menos 20 personas fallecidas en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro del territorio colombiano. "Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas. Conocemos de primera mano lo vital que resulta la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud", subrayó Machado en su cuenta de X en referencia al doble terremoto que afectó Venezuela en junio pasado.
Asimismo, envió su apoyo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su equipo de gobierno, y confió en la "responsabilidad y diligencia" de las autoridades del país para afrontar esta emergencia.
EFE
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, indicó que hay al menos cuatro muertos en ese departamento, en el noroeste del país. Asimismo, la gobernadora señaló que hay 69 personas lesionadas en su departamento.
De esta forma, la cifra total de muertos en el país asciende, hasta el momento, a 52:
Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país
En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundo y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia del Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en varias zonas del este panameño.
EFE
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, demostrando el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y que causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y dejó al menos 20 muertos.
Marco Rubio expresó el apoyo de Estados Unidos a Colombia.
La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario en Manizales (Colombia), se vio afectada por el terremoto. Al menos dos personas murieron en la capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
Dilian Francisca Toro, la Gobernadora del departamento colombiano de Valle del Cauca informó, en diálogo con Caracol Televisión, que subió a 27 el número de fallecidos, sin contar las personas en Cali. “Sin Cali, más o menos 27 personas fallecido, lo más doloroso, cuatro niños”, comunicó.
Desde el Ministerio del Interior, Rodrigo Lara confirmó el despliegue de equipos especializados para atender la emergencia y verificar posibles afectaciones. Los grupos de búsqueda y rescate salieron desde Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, mientras las autoridades consolidan el reporte de daños en las zonas donde el movimiento se sintió con mayor intensidad.
El Ejército Nacional de Colombia informó que, "ante el movimiento telúrico registrado en las últimas horas, cinco pelotones de soldados rescatistas integrantes de Ingenieros Militares, se encuentran en alistamiento para desplegarse a las zonas que puedan requerir atención".
"Con capacidades especializadas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, nuestros soldados cuentan con medios tecnológicos de alta precisión y binomios caninos entrenados para la búsqueda específica de personas. Mantenemos dispuestas nuestras capacidades para responder de manera oportuna y proteger la vida de los colombianos", anunciaron.
Según el segundo boletín de la Aeronáutica de Colombia, los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura fueron los primeros en reportar daños. Luego, sumaron, como afectadas, a las terminales del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.
El Gobierno de Venezuela evalúa en su estados fronterizos Táchira y Zulia los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia e informó que, hasta los momentos, no hay víctimas ni daños graves. "Hasta este momento, Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", informó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.
Sin embargo, subrayó que cuando ocurren este tipo de eventos "casi siempre viene alguna réplica de menor impacto", por lo que llamó a la población a mantenerse alerta. "Los organismos de prevención están desplegados y los planes de Protección Civil están activados. Tranquilidad, calma y coordinación entre los ciudadanos", apuntó Bernal.
EFE
Según el medio colombiano El Tiempo, tres niños murieron en el municipio de Calima El Darién y una cuarta persona en Zarzal. "Hubo daños en varios municipios. En Calima-El Darién tuvimos, desafortunadamente, la pérdida de tres niños porque se les cayó una pared; en Zarzal también murió una persona. En Buenaventura hay muchos daños, pero no se reportan personas heridas. En Riofrío y Calima-El Darién también hay afectaciones importantes. La situación es seria y estamos trabajando en eso”, informó Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca.
Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.
El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.
EFE
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia provocada por el fuerte sismo registrado este lunes en Colombia.
Al menos 18 personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Pereira, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Mauricio Salazar.
EFE
Alejandro Eder Garcés, alcalde de Cali, informó que se registraron, al menos, 20 estructuras colapsadas, con personas atrapadas tras la emergencia. Todos los organismos de socorro ya trabajan en las labores de rescate. Además, se solicitó apoyo de rescatistas de Bogotá y Medellín.
Al menos dos personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
"Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.
EFE
El terremoto en Colombia sorprendió a miles de personas y dejó impactantes registros que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.
El terremoto fue de 7,4.
El temblor se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
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