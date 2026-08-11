Colombia, en emergencia tras el terremoto: colapsó la atención sanitaria y hay más de 160 muertos

La Cruz Roja se despliega para rescatar víctimas mientras EE.UU., el BID y el Banco Mundial envían millonarias donaciones

Ante la gravedad de la catástrofe que sacudió el oeste del país, la respuesta humanitaria y la asistencia internacional se pusieron en marcha de manera urgente. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja activó sus protocolos de máxima emergencia con la prioridad absoluta de rescatar sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

La Cruz Roja Colombiana desplegó equipos de búsqueda de Antioquia, Quindío y Caldas. En particular, una brigada de 30 especialistas fue enviada al departamento del Chocó —una de las regiones más golpeadas—, donde las tareas operativas se ven severamente dificultadas por el cierre de aeropuertos y el bloqueo de carreteras.

A la par de los rescates en el terreno, distintos organismos de crédito e imperios diplomáticos anunciaron el envío de asistencia económica directa: