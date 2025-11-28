Presenta:

Receta tradicional de pollo en mole: sabor mexicano profundo y auténtico

Prepara esta receta paso a paso de pollo en mole, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

La receta del mole poblano puede contener más de 30 ingredientes diferentes, lo que la convierte en una de las recetas más complejas de la gastronomía mexicana y una de las más antiguas que aún se preparan de forma tradici

Esta receta de pollo en mole representa uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, reconocido por su profundidad de sabor y su equilibrio entre dulce, picante y especiado. Preparar esta receta en casa permite disfrutar una experiencia tradicional, aromática y reconfortante, perfecta para celebraciones o comidas en familia.

Existen registros históricos que indican que la primera receta escrita de mole apareció en conventos coloniales, donde las monjas combinaban ingredientes locales y europeos para crear una receta única que hoy es símbolo de
Ingredientes para un pollo en mole perfecto

Rinde: 6 porciones.

  • 1 kg de pollo en piezas.
  • 500 g de pasta de mole.
  • 1 litro de caldo de pollo.
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1/2 cebolla blanca.
  • 1 tableta de chocolate amargo (opcional).
  • Sal al gusto.
  • 1 pizca de azúcar (opcional).
  • Semillas de ajonjolí para decorar.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Cocina las piezas de pollo en agua con sal, ajo y cebolla hasta que estén bien cocidas. Reserva el caldo.

2- En una olla grande, calienta el aceite vegetal a fuego medio.

3- Agrega la pasta de mole y sofríe durante unos minutos, moviendo constantemente.

4- Incorpora poco a poco el caldo de pollo, mezclando hasta obtener una salsa espesa y homogénea.

5- Añade el chocolate amargo si deseas un sabor más profundo y balanceado.

6- Ajusta de sal y, si es necesario, agrega una pizca de azúcar.

7- Incorpora el pollo a la salsa y deja hervir a fuego bajo durante 15 minutos.

8- Sirve caliente y decora con semillas de ajonjolí.

La receta original del pollo en mole no está estandarizada, ya que cada familia transmite su propia versión de la receta de generación en generación, ajustando especias, cantidades y técnicas según sus costumbres y región.
De la cocina a la mesa

El pollo en mole es más que un platillo, es una expresión cultural que reúne historia, tradición y pasión culinaria en cada bocado. Esta receta permite apreciar la complejidad de sus ingredientes y la paciencia necesaria para lograr una salsa rica y aterciopelada. Servirlo acompañado de arroz y tortillas realza la experiencia y equilibra sus intensos sabores. Prepararlo en casa fortalece los lazos familiares y crea momentos memorables alrededor de la mesa. Disfrutar esta receta es rendir homenaje a la gastronomía mexicana y a su incomparable riqueza. Cada preparación reafirma el valor de conservar tradiciones y transmitir saberes entre generaciones. ¡A disfrutar!

