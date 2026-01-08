La mejor receta de quesadilla de queso para cualquier ocasión
Prepara esta receta paso a paso de quesadillas de queso, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de quesadilla de queso es una de las preparaciones más sencillas y representativas de la cocina mexicana. Su sabor reconfortante y su rápida elaboración la convierten en una opción perfecta para el desayuno, la cena o como antojito, usando ingredientes básicos y accesibles.
Ingredientes para unas quesadillas de queso perfectas
Rinde 8 quesadillas.
- 8 tortillas de maíz o harina.
- 300 g de queso Oaxaca, mozzarella o queso rallado.
- 1 cucharada de aceite vegetal o mantequilla.
- Sal al gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta una sartén o comal a fuego medio y engrásalo ligeramente con aceite o mantequilla.
2- Coloca una tortilla sobre el comal caliente.
3- Agrega una porción de queso rallado sobre la mitad de la tortilla.
4- Dobla la tortilla por la mitad formando la quesadilla.
5- Cocina durante 1 a 2 minutos por lado, hasta que el queso se derrita y la tortilla esté dorada.
6- Retira del fuego y repite el proceso con el resto de las tortillas.
7- Sirve calientes y, si lo deseas, acompaña con salsa al gusto.
De la cocina a la mesa
La receta de quesadilla de queso demuestra que la simplicidad también puede ser deliciosa. Con pocos ingredientes y un proceso rápido, se obtiene un platillo versátil que puede adaptarse a cualquier momento del día. Esta preparación permite utilizar distintos tipos de queso según el gusto personal, logrando siempre un interior fundido y una tortilla ligeramente crujiente. Además, es una excelente base para añadir otros ingredientes si se desea variar. Preparar quesadillas en casa garantiza frescura, sabor auténtico y una experiencia culinaria que conecta con la tradición mexicana. ¡A disfrutar!