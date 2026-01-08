La mejor receta de quesadilla de queso para cualquier ocasión

Esta receta de quesadilla de queso es una de las preparaciones más sencillas y representativas de la cocina mexicana. Su sabor reconfortante y su rápida elaboración la convierten en una opción perfecta para el desayuno, la cena o como antojito, usando ingredientes básicos y accesibles.

La receta de quesadilla de queso puede variar según el tipo de tortilla utilizada.

1- Calienta una sartén o comal a fuego medio y engrásalo ligeramente con aceite o mantequilla .

2- Coloca una tortilla sobre el comal caliente.

3- Agrega una porción de queso rallado sobre la mitad de la tortilla.

4- Dobla la tortilla por la mitad formando la quesadilla.

5- Cocina durante 1 a 2 minutos por lado, hasta que el queso se derrita y la tortilla esté dorada.

6- Retira del fuego y repite el proceso con el resto de las tortillas.

7- Sirve calientes y, si lo deseas, acompaña con salsa al gusto.

La receta de quesadilla de queso es una de las más preparadas en los hogares mexicanos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La receta de quesadilla de queso demuestra que la simplicidad también puede ser deliciosa. Con pocos ingredientes y un proceso rápido, se obtiene un platillo versátil que puede adaptarse a cualquier momento del día. Esta preparación permite utilizar distintos tipos de queso según el gusto personal, logrando siempre un interior fundido y una tortilla ligeramente crujiente. Además, es una excelente base para añadir otros ingredientes si se desea variar. Preparar quesadillas en casa garantiza frescura, sabor auténtico y una experiencia culinaria que conecta con la tradición mexicana. ¡A disfrutar!