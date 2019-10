Una vez que las fotos de Luciano Castro desnudo se viralizaron por todas las redes sociales, el propio actor aseguró que sospechaba que se las habían sacado de sus mensajes privados en Instagram. En ese momento todos recordamos la denuncia de hackeo que había realizado Sabrina Rojas en diciembre de 2018, asegurando que alguien se había metido en las cuentas de ambos.

Cuando el sábado se filtró un video íntimo del actor de Pequeña Victoria, en el que claramente se ve que pertenece a Instagram, su hipótesis comenzó a tener mucho más asidero.

No obstante, en las últimas horas surgió una fuerte versión que desterraría el hackeo, y pondría sobre el tapete al propio Castro. Es que según la palabra de Ulises Jaitt, las imágenes habrían sido enviadas por Luciano pero no a su esposa, sino a otra mujer.

"Tengo la información de que se las mandó a una señorita con la que se habría encontrado en otro tipo de situaciones. y acá la voy a cortar y no sigo hablando más del tema. Y esa señorita en persona me hizo escuchar un audio de Luciano Castro. Tengo la certeza de que no lo hackearon", contó el periodista en Me Gusta la Tarde, el programa de Canal 26.

Fuente: Exitoína