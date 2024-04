Catalina de Gran Hermano sorprendió con un radical cambio de look

A medio mes de su eliminación de Gran Hermano al perder un histórico mano a mano con Furia, Catalina Gorostidi decidió que era momento de renovar su imagen. Y, al igual que otra ex “furiosa” Agostina Spinelli, la médica pediatra fue a la peluquería por un cambio radical.

De morocha a rubia, así quedó Catalina luego de entregar su cabellera a sus estilistas de confianza, con quienes ya anteriormente se había colocado extensiones claras previo a su segunda entrada a la casa gracias al repechaje.

A Cata ya se la veía con el pelo bastante más iluminado con un balayage en las puntas de su melena, pero ahora fue por más. “Después de DOS días de peluquería. Cambio de look”, anunció la santafesina en sus redes al mostrar, feliz, el resultado de tantas horas en el salón de belleza.

Catalina mostró su nuevo look: pelo más largo y súper rubio. Instagram Catalina Gorostidi.

Con el pelo mucho más largo y rubio, espléndida y contenta: así luce hoy Catalina su renovada imagen, un aspecto que los ex Gran Hermano cuidan mucho, dado que se la pasan de programa en programa, opinando y debatiendo sobre las internas del juego en la casa más famosa del mundo.

La reacción de Catalina cuando Furia se enteró en Gran Hermano de que padece leucemia

En los últimos días, la noticia de la leucemia de Furia causó conmoción en el universo de GH, tanto dentro de la casa como afuera. El anuncio de la enfermedad de la jugadora favorita de esta edición afectó profundamente a Catalina, quien fuera su mejor amiga y luego, su rival, en la competencia.

"Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así", reveló Scaglione a sus compañeros.

Cata quedó conmocionada tras la noticia de la enfermedad de Furia en GH. Captura TV.

Luego de reproducir aquel video, los panelistas de Gran Hermano 2023 dialogaron sobre la triste novedad y Catalina Gorostidi, que fue una de las invitadas especiales de la noche junto a Agostina Spinelli y Lucía Maidana, se quebró al aire.

"¿Qué te pasa, Cata? Vos conocés de esto, porque sos médica, digamos, sabés de que se trata. ¿Qué te pasa ahora que ya lo confirma?", le consultó Santiago del Moro a la exparticipante de Gran Hermano 2023. Con los ojos llenos de lágrimas, Gorostidi contestó: "No, no. Me sorprendió. No quiero hablar, perdón". Finalmente, la médica abandonó el estudio.