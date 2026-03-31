Las explosivas declaraciones de Elizabeth Vernaci tras despedirse de Pop Radio
La conductora finalmente se despidió de sus oyentes con fuertes críticas al aire y el momento se viralizó.
El día miércoles 18 de marzo, Ángel de Brito compartió la noticia de que Pop Radio decidió no seguir con los programas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Esto causó una gran polémica y finalmente la emisora compartió un comunicado oficial tras la decisión.
"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de La Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora", comenzaron escribiendo en el documento que publicó De Brito.
El día finalmente llegó y Elizabeth Vernaci decidió despedirse de la radio con fuertes declaraciones mientras transcurrían sus últimos minutos al aire: "Nos vamos a despedir, gracias a todos por haber estado con nosotros".
Las fuertes declaraciones de Elizabeth Vernaci
En ese instante, Humberto Tortonese comentó que estaría bueno que los directivos formen parte de la despedida y allí la conductora estalló: "No entendiste nada, los directivos son los que me rajaron, estúpido. Están todos escondidos hace dos semanas, ni un ramo de flores".
Ángel de Brito reveló finalmente las figuras que reemplazarán a ambas y sorprendió: "La radio ya tiene los reemplazos. Lo llamaron a Luis Piñeyro, ya está en la radio Luis, para ocupar el lugar de Lizy, y a Listorti (José María Listorti) para ocupar el lugar de Vernaci".