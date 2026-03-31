La conductora finalmente se despidió de sus oyentes con fuertes críticas al aire y el momento se viralizó.

El día miércoles 18 de marzo, Ángel de Brito compartió la noticia de que Pop Radio decidió no seguir con los programas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Esto causó una gran polémica y finalmente la emisora compartió un comunicado oficial tras la decisión.

"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de La Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora", comenzaron escribiendo en el documento que publicó De Brito.

El día finalmente llegó y Elizabeth Vernaci decidió despedirse de la radio con fuertes declaraciones mientras transcurrían sus últimos minutos al aire: "Nos vamos a despedir, gracias a todos por haber estado con nosotros".

Las fuertes declaraciones de Elizabeth Vernaci Las explosivas declaraciones de Elizabeth Vernaci tras despedirse de Pop Radio En ese instante, Humberto Tortonese comentó que estaría bueno que los directivos formen parte de la despedida y allí la conductora estalló: "No entendiste nada, los directivos son los que me rajaron, estúpido. Están todos escondidos hace dos semanas, ni un ramo de flores".