Mario Pergolini buscará arrasar en el rating con un famosísimo actor como invitado: quién es

El conductor tuvo un espectacular inicio de temporada con Luisana Lopilato y quiere seguir por el mismo camino en El Trece.

La vuelta de Mario Pergolini ya es un hecho y el lunes 30 de marzo volvió totalmente recargado y con equipo renovado, ya que Evelyn Botto se sumó a Otro Día Perdido en lugar de Laila Roth. Como primera invitada la tuvo a Luisana Lopilato y este martes otro artista de larga trayectoria lo acompañará.

"Otro año más increíble e impensado, tremendo. Yo pensé que no iba a durar nada esto", comentó el comunicador. Fiel a su estilo, habló de la situación política del país y la inteligencia artificial estuvo presente, como ocurrió en el 2025.

El rating fue muy positivo, ya que Mario logró un número contundente en el prime time, llegando a un promedio de 7 puntos. En esta segunda emisión buscará seguir por este camino y por esto desde la producción invitaron a un enorme actor .

El famosísimo actor que Mario Pergolini tendrá como invitado en Otro Día Perdido Captura de pantalla 2026-03-31 201802 Mario Pergolini recibirá a Oscar Martínez en Otro Día Perdido . Foto: Instagram / @otrodiaperdido. Se trata nada más y nada menos que del actor Oscar Martínez, quien tendrá un gran papel en la película argentina que se estrenará el 1° de abril en Netflix, denominada El último Gigante.