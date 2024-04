El programa de Eltrece que inició en enero y ahora será levantado por bajo rating

Telefe se sigue llevando los números en la pantalla chica y el resto de las televisoras hacen sus mejores esfuerzos para alcanzar el mismo rating que el canal de las tres pelotas. Sin embargo, un programa de entretenimiento de Eltrece no ha funcionado en estos meses, en cuestión de rating, y al canal no le quedó otra que levantarlo.

Fue Ángel de Brito quien dio la noticia. Este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), el periodista de espectáculos reveló que El Legado, ciclo conducido por Matías Martin y su hijo, Luca, desde enero de este año, dejará de emitirse.

"El Legado" es un programa de entretenimiento emitido de lunes a viernes a las 14.15 H.. Créditos: X @PtcRecargado.

"Levantaron el programa de Matías Martin de canal trece, el que hacía con el hijo, con Luca, 'El Legado'. Él ya está de vacaciones, terminó de grabar", contó el conductor de LAM. De Brito también comentó que será Cuestión de Peso el programa que reemplazará a El Legado y que Eltrece ya está promocionando.

Matías Martin habló en un móvil de LAM acerca de la situación del programa. El movilero le consultó al periodista qué sucederá con su programa ahora que comienza Cuestión de Peso, a lo que el comunicador contestó: "Eso se lo tenés que preguntar a las autoridades, a la productora del canal. Yo me voy de viaje ahora con mis hijos y bueno, veremos cuando vuelva. Estamos grabando para que haya programas grabados. Hay algunos cambios de formatos".

LAM entrevistó a Martin por esta situación. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Para cerrar: las autoridades todavía no notificaron si hay un cambio de grilla...", insistió el cronista. "No tengo novedades al respecto porque francamente no las hay. Se tomarán decisiones importantes en los próximos días/semanas. Pero no hay ninguna tomada", respondió Martin.

Luego de compartir aquella nota, Ángel de Brito aclaró: "Esta nota la hicimos hace unos días, antes de que se vaya de vacaciones Matias. Ya está de vacaciones, pero la decisión se tomó".