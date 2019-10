Esta semana, Luciano Castro fue víctima de una violación a su privacidad y se difundieron por redes sociales unas fotos y un video donde se lo ve completamente desnudo.

Y si bien el actor se río del hecho aunque aseguró que no le gusta que sus hijos sepan, la realidad indicaría que el contenido podría haber sido el disparador de su crisis de pareja con Sabrina Rojas el pasado verano.

Cierto es que Sabrina también minimizó el tema y dieron aviso al abogado de la familia para que accione contra los medios que le dieron difusión.

Ahora, el periodista Ángel de Brito aseguró con un emoji que guiña el ojo que esas fotos son las que generaron un distanciamiento en la pareja y un supuesto hackeo a la cuenta de Sabrina.

"Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono, no suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas", escribió Sabrina la Navidad pasada después de que publiquen en su Instagram: "Por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, por la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te 'admiran'... pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir..., alguien lo tiene que parar".

Aparentemente, con lo expuesto por De Brito se confirmaría que ese día Rojas habría descubierto un chat del actor con otra personas que contenía las fotos y el video difundido por estas horas.

Fuente: Primicias Ya