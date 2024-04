El impactante motivo por el cual Christina Applegate tuvo que empezar a usar pañales

Christina Applegate, reconocida actriz hollywoodense, se sinceró en el podcast "MeSsy" que co-conduce con Jamie-Lynn Sigler, sobre el difícil momento de salud que atravesó. La artista contrajo "Sapovirus", un virus que es muy contagioso entre humanos por contacto y por vía fecal-oral. Esta enfermedad le produjo a una gastroenteritis aguda, lo que la llevó a usar pañales.

La actriz reveló que pasó tres semanas muy enferma y que había días en los que no podía realizar ninguna actividad debido a una especie de incontinencia. "Estaba tan enferma, no podía comer, no podía hacer nada", expresó en aquella charla.

La actriz comió alimentos contaminados con heces.

Asimismo, Christina Applegate contó la razón por la cual se enfermó de Sapovirus: "Es cuando ingieres la materia fecal de otra persona de tu comida. La mie** de otra persona entró en mi boca y me la comí. Despertaba en la madrugada en medio de una piscina de mie**".

"No sabía lo que pasaba, intentar cambiar las sábanas a las 3 AM no es divertido, pero esto me lleva al siguiente punto, del que podemos hablar: estoy usando pañales", confesó la artista.

Applegate fue una de las protagonistas de la serie de Netflix, "Dead To Me". Créditos: Instagram Deadtome.

Applegate sospecha que contrajo el virus en un un restaurante, el cual frecuentaba desde hace 15 años y al parecer le habrían servido una ensalada contaminada con heces fecales.