Tras la polémica en Córdoba, Jimena Barón incendió Instagram con fotos y un mensaje contundente

Jimena Barón compartió una serie de imágenes impactantes realizando yoga con las que reflexionó sobre el escandaloso momento que vivió en Villa Carlos Paz, Córdoba, tras haber sido víctima de dichos misóginos y cosificantes por parte del conductor del Festival de la Primavera de esa ciudad.

Encima de una colchoneta, contra la pared y entangada, la actriz habló sobre el principal instrumento con el que gana dinero en su vida con un comunicado con toques de humor.

“Con uno de estos elementos mantengo mi familia y sustento un proyecto propio en el que trabaja mucha gente. Pista: está torcido. Si mi fuente de ingresos fuera mi culo sería millonaria y por ahora no lo soy”, inició el mensaje que la cantante publicó en Instagram.

A pesar de exponer sus glúteos frente a la cámara con una arriesgada acrobacia, Jimena aclaró que lo que la millonaria algún día no es su cola, sino la carrera musical que ha iniciado en 2017 y que obtuvo un gran crecimiento durante los últimos meses.

“Algún día lo seré por el cuadrito torcido y pondré una fundación para mujeres (y sus hijos) que la estén pasando como el re culo debido a este mundo que nos las hace pagar simplemente por ser mujeres”, indicó la subcampeona del Bailando 2019 en referencia a la mención de “Disco de Oro Digital” que tiene colgado en una de las paredes de su casa por la gran cantidad de reproducciones que obtuvo su álbum La Cobra.

“Ese es mi gran sueño y también lo pienso cumplir (y le tengo que hacer una puntada al elástico de la chabomba ya lo sé)”, cerró su mensaje Barón.

Jimena Barón

En el día de ayer, la cantante expresó respecto a lo que le sucedió en Villa Carlos Paz con el conductor Andrés Manzur. "Si yo tengo problema o no de mostrar el culo es un tema mío, no debería ser una presentación de un show. A mí me sorprende estar en 2019 y que sea un tema el culo de una mina, mostrar el culo o mostrar una personalidad sexy. Eso me aburre, me parece un tema antiguo. Es una libertad física, es un baile, es un vestuario y es una personalidad. Y es algo mío en todo caso. Y a respetar, porque es mi culo”, declaró la artista, mientas que desde FM Córdoba, la emisora en la que trabaja Manzur, se emitió un comunicado con un pedido de disculpas.

Fuente: Exitoína