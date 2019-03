Tinelli y su reflexión por el corte de polleras en Showmatch

Marcelo Tinelli fue entrevistado este jueves por Matías Martin para su programa Basta de todo. Por supuesto y, dada la fecha, el conductor dialogó sobre el feminismo y finalizó hablando sobre los cortes de polleras que habitualmente realizaba en su programa, años atrás.

"Hay un cambio grande cultural que excede a la televisión, hay un movimiento mundial de igualdad de género".

"Me parece que uno no tiene que acompañar desde el lugar de "lo hace todo el mundo" sino porque creo fervientemente en eso", declaró el conductor, y luego se refirió a las críticas hacia Showmatch por el contenido de años atrás: "A mí me parece que juzgar a un programa como el nuestro por el humor que se hacía hace 10 años es completamente injusto, por más que pasen miles de videos, porque por esa manera podes juzgar a miles de personas en Argentina. El humor pasaba por otro lado en ese momento".

Los "cortes de pollera" en el Showmatch de hace poco más de diez años

"Que me digan que en 2007 cortaba polleritas a mí no me ofende, hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí", explicó. Y ahondó en el tema: "Este año tenemos un cambio de contenido relacionado con eso, todo lo que es las bailarinas, como se visten, el lugar que le damos a la mujer, eso tiene que cambiar, nosotros venimos cambiando. Pasa que son cambios mínimos..., Por ejemplo, que un hombre se bese con otro hombre en la televisión... nosotros fuimos el primer programa en hacerlo en vivo. Yo puse un travesti cuando hacíamos Los Roldán con Flor de la V, nos decían que no nos iban a pautar y fue un éxito".

"Tratamos de no recurrir a ese humor machista que es rancio, y mis hijas muchas veces me marcan el camino, mi mujer me manda el camino, yo tengo mucha admiración por ella y por su lucha diaria", concluyó Tinelli.

Fuente: Primicias Ya