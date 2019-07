Susana Giménez reveló detalles sobre la noche en que Carlos Monzón la golpeó ferozmente

“Sí, una vez me golpeó, en Nápoles, no me lo olvido más”, confirmó Susana Giménez en medio del estallido que provocó el estreno de la serie sobre la vida y la carrera del ex boxeador Carlos Monzón. En la biopic no solo se apunta a sus logros arriba del ring sino que principalmente se pone el foco en el femicidio de Alicia Muñiz, por el que el campeón mundial fue condenado a once años de prisión.

En 1974 Monzón conoció a Susana durante las grabaciones de La Mary, la película dirigida por Daniel Tinayre. El romance entre la diva y el entonces boxeador comenzó en el set de filmación y traspasó la pantalla hasta consolidarse en una relación que duró casi cuatro años. Si bien siempre hubo rumores de la violencia de Carlos hacia la diva, ella nunca había hablado con detalles sobre el hecho: “Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro: me pegó esa noche en Italia, fue horrible”, confirmó.

Carlos Monzón y Susana Giménez en "La Mary"

El relato sobre lo sucedido aquella noche es estremecedor: “Me dejó un ojo negro”, comenzó Susana y explicó paso a paso qué fue lo que sucedió en Nápoles.

“La cosa vino así: estábamos en Nápoles filmando juntos una película (Il conto e chiuso, traducida como La cuenta está saldada). Estaba celoso por Luc Merenda, un actor francés que trabajaba en la peli. El pobre tipo tuvo la desgracia de venir a saludarme a mi roulotte, que es como una casa rodante. Me saludó. Estuvimos hablando un minuto, te lo juro. Y Carlos lo vio bajar. Y cuando vi que lo vio dije ‘Chau, listo’. Era un enfermo de los celos”, reveló Susana a Clarín.

Y continuó: “Esa noche había una fiesta y yo no quise ir porque sabía lo que iba a pasar. Cuando volvió al hotel estaba totalmente en pedo y agresivo. Empezamos a discutir a los gritos, me fajó y salí corriendo de la habitación. Recuerdo que en el pasillo caí en los brazos de su guardaespaldas, Gino, que me supo contener”, relató.

Tras la agresión, Susana regresó a Argentina y si bien luego mantuvo algunos acercamientos con Monzón, no retomaron la relación: “Un día le dije ‘Bueno, basta, no quiero más esto’”.

Al respecto de la serie, cuyos capítulos se estrenan cada lunes a las 22 por Canal Space, Susana indicó: “No me conecta para nada (con lo que le sucedió). Lo veo, paso por distintos estados, pero trato de que no me lastime”.

Fuente: Rating Cero