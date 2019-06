¿Sí o no?: Laurita Fernández habló sobre los rumores de embarazo

Nicolás Cabré y Laurita Fernández siguen disfrutando, y combinando, de su amor y el trabajo. La feliz pareja protagoniza la obra Departamento de Soltero en el Lola Membrives, pieza que está producida por Gustavo Yankelevich y dirigida por Daniel Veronese.

En las últimas horas, y tras una información que dio Tomás Dente en Nosotros a la Mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece, comenzó a circular la versión de que la bailarina y el actor estarían esperando su primer hijo juntos (el galán ya es padre de Rufina, la hija que tuvo junto a la China Suárez).

Todo comenzó como un enigmático, hasta que el panelista dio los nombres de Laurita y Nico como los protagonistas de la buena nueva, asegurando que el embarazo es muy incipiente y que aún no cuenta con los tres meses de rigor que todos esperan para hacer el anuncio de manera oficial.

En ese sentido, el Pollo le escribió por privado a la bailarina, quien negó la versión: "No Pollito, no", aseguró dando por tierra el rumor, a pesar que en el programa de El Trece especularon con que estaría esperando que le gestación avance un poco más. Además se sabe que a Cabré no le gusta compartir nada de su vida privada con los medios de comunicación.

Fuente: Exitoína