Laurita Fernández protagoniza con Nicolás Cabré la obra Departamento de soltero.

En medio del éxito de la puesta teatral, la actriz y bailarina dialogó con revista Gente sobre el motivo por el cual no sigue el Súper Bailando 2019, certamen del que formó parte varios años, como participante y luego como jurado.

Laurita Fernández y Fede Bal en el Bailando

"Ensayamos de noche y estoy muy enfocada en esto", expresó Laurita para argumentar por qué no mira el programa de Marcelo Tinelli. A pesar de que la obra ya ha sido estrenada, todo el proceso de trabajo previo se hizo en horario nocturno.

Poniendo un manto de piedad, agregó: "Yo agradezco que siempre me hayan convocado y el trabajo que me dieron. Pero hoy busco otras cosas y no quedarme en un lugar cómodo".