Luego varios meses de relación, Nicolás Cabré y Laurita Fernández estuvieron juntos en el programa de Mirtha Legrand, que por esta semana estuvo a cargo de Marcela Tinayre. En la mesa además estuvo Luis Brandoni, que no dudó en dar sus opiniones sobre la bailarina.

En un momento de la charla, el protagonista de El cuento de las comadrejas hizo un comentario en referencia a Laurita, cuando la bailarina contó que su novio le había regalado dos perfumes que no le gustaron y se los devolvió.

"¿Te regaló un perfume y le dijiste que no te gustaba? ¡Es deplorable!", sentenció Brandoni, pero ninguno de los protagonistas le respondió nada. Solo Cabré explicó: "El que usa ella no se hace más, como no había le compré otros dos, dije 'uno le pego', pero no, ahí descubrí que nunca más perfumes".

"Es que una vez vino a casa y me preguntó por los perfumes. Cuando vio que estaban cerrados dijo, 'bueno, los uso yo'", agregó Fernández, mientras se prepara para el estreno de Departamento de soltero, con la dirección nada más ni nada menos que de Cabré.

Durante todo el almuerzo la pareja se mostró muy unida. Enamorado, él contó: "Cuando nosotros empezamos a salir, dijimos 'nunca más vamos a trabajar juntos'. Hoy verla en el escenario, con lo linda que es y con las cosas que hace, me da mucha alegría".

Ante un comentario de Marcela sobre la influencia de Laurita en su actitud con los medios, el actor se lo atribuyó a su madurez y al crecimiento de Rufina, la hija que tuvo con Eugenia La China Suárez.

Fuente: Teleshow