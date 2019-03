Se burlaron despiadadamente de Laurita Fernández en televisión

Meses atrás, la noticia sobre la incorporación de Laurita Fernández a Pequeños Gigantes, un show de talentos de la televisión mexicana en el cual iba a trabajar junto a Verónica Castro, generó dos tipos de reacciones. Por un lado, sus seguidores y fanáticos expresaron su alegría por el gran salto de la bailarina, mientras que en México, varias personas se preguntaron quién era ella y hasta esbozaron alguna que otra risa debido a que desconocen a la figura local que protagonizó Sugar y fue jurado del Bailando.

Pero en las últimas horas, se dio a conocer un cambio abrupto: Laurita no viajará al país norteamericano, no formará parte del reality y será reemplazada por otra figura mucho más joven. Además, al revelar la información en el programa Con Permiso (Unicable), los conductores Pepillo Origel y Martha Figueroa se burlaron de ella al aire.

"Tenemos una noticia malísima", disparó Martha de manera sarcástica al presentar la noticia. Luego, Origel afirmó: "Yo me pregunté quién era Laurita y se me echaron encima en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, toda la gente porque no la conocía. Después me dijeron que era un personaje muy conocido, maravilloso, que tiene un novio que es actor y muy mamón y todas esas cosas".

"La mala noticia es que Laurita Fernández no viene a Pequeños Gigantes", comunicó el periodista antes de fingir unas lágrimas y decir que no conoce el motivo de la baja. "La buena noticia es quién va a venir en su lugar", agregó su compañera.

Karol Sevilla, famosa por su rol protagónico en Soy Luna, serie infanto-juvenil de Disney Channel, será quien ocupe el lugar que dejó vacante la bailarina. Sin embargo, a pesar de que ella es mexicana, los conductores dijeron que tampoco la conocían, e incluso ni sabían que es compatriota de ellos. "En Argentina es más conocida y aquí no tanto. Su público es de chamacos", dispararon para defenderse.

"Los niños van a poder decir 'Me quedó con Karol' y no 'Me quedo con esa chica que baila", lanzó Figueroa, denostando una vez más a Laurita.

