Los Ángeles de la Mañana cumplió 800 programas en la pantalla de El Trece. Por esta razón, además de tener un móvil para entrevistar a Albert Baró, el galán catalán que se luce en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, iban a hacer otro con Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

Pero finalmente la feliz pareja nunca salió al aire, y antes de terminar la emisión del día, Ángel de Brito dijo que fue por falta de tiempo. No obstante, Yanina Latorre no se la dejó pasar y reveló el verdadero motivo.

"¿Puedo contar? O sos bueno o no te llegó la data. Me parece raro que seas tan bueno", le dijo la panelista al conductor, quien aseguró no haber revisado el teléfono. Por esta razón, la esposa de Diego Latorre ventiló lo que pasó..

"La señorita, señora creída, Laurita Fernández y el señor Cabré abandonaron el móvil porque no salieron primeros", lanzó Yanina en referencia a que a la pareja no le gustó que Baró saliera antes. "Nooo, no creo", devolvió Ángel irónico. "Ellos querían abrir el programa. Como no lo hicieron, se fueron", agregó la rubia.

En ese momento, Andrea Taboada aportó lo suyo: "Perdoname. El móvil con los dos desde el teatro lo pacté yo y era para las 11 de la mañana". "Bueno, ellos querían salir antes que nadie, y como tardamos abandonaron el móvil. Así es el vivo chicos, tengan paciencia. Laurita se olvida de dónde viene", reforzó Yanina Latorre.

"No pasa nada, les mando un beso y les deseo todo el éxito del mundo para esta nueva comedia", expresó De Brito para dar el tema por terminado. ¿Les darán otra chance para salir en el programa la semana que viene? Laurita y Nicolás están el plena promoción de Departamento de Soltero, la comedia que protagonizan en teatro, y que está producida por Gustavo Yankelevich y dirigida por Daniel Veronese.

