Laurita Fernández y Nicolás Cabré: un romance que comenzó entre confusiones, rumores y ketchup

Nicolás Cabré y Laurita Fernández estuvieron en el programa Podemos Hablar este sábado y contaron cómo fue el inicio de su romance cuando se conocieron en Sugar, la obra de teatro. En pocos meses de trabajo -él después dejó la obra para sumarse a las grabaciones de Mi hermano es un clon- ambos encontraron el amor donde no lo esperaban.

"Como actor siempre me encantó pero en lo personal, cuando me convocaron para Sugar todos me decían 'ojo con Cabré...'. Y en un punto te la creés", contó Fernández.

"Mis amigas me preguntaban y yo les decía no es tan lindo como en la tele. Aparte yo estaba en pareja, en ese momento estaba en otra", dijo ella, en referencia al noviazgo que tuvo con Fede Bal.

Por su parte, Cabré reconoció que en su momento les molestó que se los vinculara como pareja cuando ni siquiera hablaban entre ellos.

"Hay cosas que son inevitables. Nosotros no nos habíamos cruzado y ya decían que yo la había pasado a buscar por Canal 9. Eso es porque los periodistas dicen pelotudeces y punto. Cada uno tenía su historia y no queríamos tener líos", explicó Cabré.

"Aparte queríamos que se hablara de la obra y dijimos 'no la manchemos con algo que no pasa'", completó ella.

Después, Fernández contó que cuando se fue de vacaciones a México fue cuando empezaron a hablar regularmente. La conexión se dio a partir de un malentendido que tuvieron en la obra.

Ella contó que "tenía una semana de vacaciones, me fui a México y ahí empezamos a hablar todos los días". "Todo eso que yo pensaba que era me lo metí en el bolsillo y conocí otra persona", destacó Laurita Fernández.

Cuando estaba en el hotel, ella relató que tuvo un inconveniente con el cloro de la pileta. "Un día salí y noté que tenía el pelo verde, estaba tan decolorado que tenía verde", dijo.

Sin embargo, ella estaba desesperada porque había arreglado con Nicolás Cabré para encontrarse cuando ella volviera a Buenos Aires.

"Quedamos que yo volvía y nos encontrábamos por primera vez. Desesperada, faltaba un día para volverme, yo con el pelo verde, pero no quería cancelar porque nos re queríamos ver", dijo.

"Entonces empecé a googlear y decía que tenía que ponerme ketchup en la cabeza. Les pedí a los mexicanos todo el ketchup que tenían y bajó un poco (el tono del pelo). Llegué al aeropuerto, me fui al lugar de comida rápida y les pedí más sobres de ketchup", recordó.

"Llegué a casa, me bañé y tenía una baranda a ketchup... pero no se dio cuenta y me quiso así", concluyó la actriz.

Fuente: Clarín