Pasar de la radio a la TV, una tendencia antigua que vuelve

La serie con Julia Roberts fue una de las apuestas más arriesgadas de Amazon Prime Video. La historia ficcional del trabajo que Heidi Bergman realizaba con veteranos era atrapante y no tardaba en inquietar a los televidentes.

Además de la excelente historia, Homecoming se destacaba por su particular formato: fue un drama de media hora, que utilizaba diferentes encuadres para dejar en claro los saltos temporales que daba la trama.

El podcast original de Gimlet Media, estrenado en octubre de 2016 había sido un éxito. No era para menos, ya que tenía un elenco nunca antes visto en el medio y que incluía a David Schwimmer, David Cross, y Amy Sedaris.