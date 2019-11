Guerra total de streaming: mirá lo que se viene en el 2020

El 2020 marcará una inflexión en el mundo del streaming, ya que se espera que se produzca una verdadera revolución de este tipo de servicios, con algunos gigantes de la industria televisiva ingresando al negocio que hasta ahora dominaba Netflix.

Disney, HBO y NBC son algunos de los grandes nombres que se disponen a lanzar sus nuevos servicios, que se dividirán algunas de las franquicias más importantes del cine, como Star Wars o el universo Marvel. Si bien algunos de los movimientos en los contenidos ya se empezaron a revelar -como el paso de Friends a HBO Max o Seinfeld a Netflix- todavía queda mucho por saber sobre las nuevas plataformas.

La guerra de los servicios de streaming no será barata: se espera que el precio de algunos llegue a los 15 dólares, es decir , más de 950 pesos al tipo de cambio actual. Además, quienes deseen adquirir más de una plataforma deberá romper el chanchito y, por primera vez, pagará más de lo que se paga con el cable.

Mirá a continuación cuáles son las plataformas ya establecidas de streaming, y cuáles llegarán en los próximos meses.

Las "viejitas"

Netflix

El líder indiscutido, por ahora, del streaming a nivel mundial. Es el perdedor indiscutido de la guerra que se viene, ya que además de ver multiplicada su competencia, perdió algunos de los contenidos más vistos dentro de su catálogo. A la salida de Friends se le sumó la confirmación de que The Office, el programa más visto en EEUU, partirá a NBC.

La plataforma no hizo anuncios particularmente impactantes para el año próximo, pero sí lo hizo para el 2021: comenzará a contar con Seinfeld en su catálogo. Se espera que, con un precio que va desde 179 hasta 369 pesos, siga siendo el servicio de streaming más barato.

Amazon Prime

El streaming de Amazon es otro de los que ya están establecidos, aunque nunca llegó a la cantidad de suscriptores de Netflix, a pesar de haber tenido algunos éxitos considerables como El cuento de la criada.

Su precio también es de los más económicos, aunque su catálogo es mucho más chico que el de Netflix: cuesta 6 dólares por mes, es decir, 381 pesos.

YouTube Premium

YouTube puede ser el rey de los videos, pero nunca pudo tener peso en la batalla del streaming. A cerca de un año de haber relanzado su plataforma de contenido original -antes llamada YouTube Red-, su único éxito considerable sigue siendo Cobra Kai, a pesar de haber hecho algunas apuestas fuertes como Weird City, producida por el ganador del Oscar Jordan Peele.

Su punto más fuerte de venta es que la subscripción, que sale 120 pesos al mes, también da acceso a YouTube Music y elimina todas las publicidades de los videos de YouTube.

Lo nuevo

En EEUU comienza dentro de poco la preinscripción al servicio.

Si de gigantes se trata, hay pocos más grandes que Disney. Su plataforma está "al caer". La pre-inscripción comenzará el 12 de este mes para Estados Unidos, y promete ser un éxito instantáneo. No es para menos: además de los clásicos de siempre de Disney, el servicio de streaming contará con las producciones de Pixar, todo el universo Marvel, la saga Star Wars y los contenidos de National Geographic.

El tanque de batalla tras su inminente lanzamiento es la primera serie live action de Star Wars, titulada The Mandalorian, que contará parte de los orígenes del cazador de recompensas Boba Fett. Además contará con la serie animada más exitosa de la historia, Los Simpsons.

En América Latina habrá que esperar bastante para poder hacerse con el servicio, ya que el lanzamiento para esta región se realizará en octubre del 2020.

Por ahora, el precio es de 6.99 dólares al mes, o una promoción de 69.99 dólares al año.

HBO Max

WarnerMedia se prepara para lanzar el servicio de streaming que trasmitirá los contenidos de HBO, pero, a diferencia de HBO Go, también tendrá producciones de terceros y algunas originales.

Hasta el momento, HBO Max tuvo un anuncio de peso: serán quienes tengan la sitcom Friends en su catálogo, pero no será lo único. A las incontables series, especiales de comedia y documentales de HBO se le sumarán producciones de New Line Cinema, The CW, DC Entertainment, TNT, TBS, CNN, HLN, TruTV, Rooster Teeth, Crunchyroll, Adult Swim, Cartoon Network, Boomerang, Hanna-Barbera, Castle Rock Entertainment, Great Big Story, Cinemax, Fullscreen, Turner Classic Movies y Turner Entertainment.

Hasta el momento se perfila como el servicio más caro. Cuando comience a estar disponible en EEUU costará 15 dólares. Todavía no tiene fecha ni precio para América Latina, pero se cree que estará disponible a fines del 2020.

Este mes comenzó a funcionar la plataforma de Apple, con algunas críticas devastadoras. El principal problema, según destacan, es su limitado catálogo para un servicio que sale 5 dólares al mes -o gratis durante un año si el usuario adquirió un producto Apple durante el último año-. En total tiene ocho producciones originales, dos de las cuales son sus "tanques": The Morning Show, con Jennifer Aniston y Steve Carell; y See, con Jason Momoa.

Se espera que el número de producciones propias aumente con el paso del tiempo, pero también hay algunas limitaciones de compatibilidad, ya que la app de Apple TV no es compatible con todos los smart TV, y tampoco funciona con artefactos como Chromecast.

Peacock

La cadena NBC se prepara para entrar con todo al mundo del streaming. Su servicio, que se espera que llegue a mediados del año próximo, tendrá producciones originales de primer nivel, y más de 15 mil horas de contenidos.

Algunos de los proyectos anunciados incluyen la serie Dr. Death, protagonizada por Alec Baldwin, y el reboot de la aclamada Battlestar Galactica. Además contará en su catálogo con dos clásicos de la comedia: The Office y Parks and Recreations.

Peacock es el único servicio que todavía no hizo un anuncio sobre su desembarco a nivel global. Algunas especulaciones indican que podría hacerlo de la mano de la empresa Sky. Además, se espera que tenga dos tipos de suscripción: una con publicidad, y una premium, sin anuncios.