El lunes 1 de julio, tras culminar su licencia por maternidad, Mariana Brey regresará a su labor como panelista de Los Ángeles de la Mañana. De esta manera, este viernes 28 fue el último programa de Iliana Calabró en la pantalla de El Trece, ya que había ingresado como su reemplazo.

A modo de despedida, la producción armó un video con los mejores momentos de la actriz en el ciclo que conduce Ángel de Brito, y en el que no podía faltar su furioso descargo por la situación vivida tras la revelación de un supuesto affaire con Emilio Disi. “¡A mi me importa tres carajos! Te digo la verdad, a esta altura de mi vida. Mis hijos, mi ex, que eran los únicos que por ahí les tenía que rendir cuentas, están bien. Entonces me importa tres carajos lo que opine todo el mundo", había lanzado en esa oportunidad.

En la emotiva dedicatoria también recordaron el día que Iliana cocinó en vivo, cuando consiguió un móvil con la Coca, su madre, y hasta cuando debió enfrentar los rumores de infidelidad de Antonello, que viajó a Europa. Luego, cerraron con varias imágenes junto al equipo de LAM.

Ahora será el turno de la mayor de las hermanas Calabró para viajar el Viejo Continente. "Necesito tomarme vacaciones. Voy primero a Madrid porque con las millas era más barato. Además aprovecho para conocer porque sólo estuve un día. Después voy a Italia y ahí me encuentro con Antonello", reveló Iliana, que estará de viaje casi dos meses.

Emocionada por la despedida, la artista agradeció su paso por el programa. "Te merecés esta pantalla caliente que tenés porque sos un gran tipo", le dijo al conductor. "Me han contenido en momento difíciles. Más allá de lo que se ve en la pantalla, es un grupo que funciona, con roles que rotan. Así es la vida", expresó al terminar los tres meses de reemplazo.

