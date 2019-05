Notera de Los ángeles de la mañana furiosa con sus propias compañeras

La notera de Los ángeles de la mañana, Maite Peñoñori, abandonó su perfil angelical para demostrar que tiene carácter.

Este miércoles, en un móvil en vivo, Maite se trenzó en una pelea contra todas sus compañeras panelistas, quienes le recriminaron un comentario que le hizo a Jimena Barón.

Ángel de Brito prendió las llamas. "Vi que vos lo corrías a Flavio (Mendoza) y él te dijo que no te quería dar nota porque sos muy cizañera. ¡Y tiene razón!", le dijo.

La charla siguió picante y derivó en una pelea.

Maite: -¿Cómo que tiene razón, Ángel?

Ángel: -Ayer estuviste bardeando a todas las 'angelitas'.

Lourdes Sánchez: -Sí, es verdad.

Andrea Taboada: ¡Cortala!

Maite: -¿A quién estuve bardeando? Ya ni tuiteo porque están tan sensibles que dejé de tuitear.

Ángel: -¡¿Ves?!

Cinthia Fernández: Dijo que nos iba a contestar a nosotras dos (Yanina).

Yanina Latorre: No somos sensibles, reina. A veces vos nos metés en muchos líos a nosotras. Yo no trabajo como notera. 'Yanina Latorre dijo...'. ¿Por qué no preguntás lo que pensás vos?

Maite: Ustedes me meten en líos a mí, que voy y pongo la cara en todas las notas. Y volvé a escuchar la nota, Yanina, porque yo no dije 'Yanina dice...'.

Ángel: Acá molestó, Maite, que vos dijeras 'yo tengo que venir a poner la cara por lo que dicen en el programa'. Trabajás acá, no trabajás en Telenoche.

Lourdes: Claro, nena.

Maite: -Jimena Barón me dijo 'me gusta que te hacés cargo'. Porque yo dije que fuimos nosotros los primeros en mostrar el plagio con Shakira. Y dije que muchas veces se dicen cosas en el piso, pero la que pone la cara soy yo. Y me la banco y la pongo siempre.

Ángel: Pero lo resaltaste.

Cinthia: Cuiqui, cuiqui.

Maite: ¿Cuiqui ,cuqui, qué, Cinthia?

Yanina: Lo resaltaste como 'tengo que poner la cara por las seis loquitas estas'.

Cinthia: Cuiqui. cuiqui.

Maite: Esa es la interpretación de ustedes. Yo hago mi trabajo y lo hago muy bien.

Cinthia: Sos la mejor, siempre te defendemos.

Maite: Por eso.

Ángel: Sos la mejor, pero odiás a las angelitas.

Andrea: No te pongas a llorar.

Yanina: Ya nos peleamos con la notera, no tenemos paz...

Maite: Ya no saben con quién pelearse, chicas. Y lloro por cosas importantes.

Cinthia: Cuchillo y tenedor cuando vengas al piso.

Yanina: No te contesto porque te quiero.

Maite: Ahora ya me toreás con que vaya al piso.

Cinthia: Te queremos, Maite, dejate de hinchar.