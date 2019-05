Graciela Alfano se incorpora a "Los ángeles de la mañana": qué panelista quedará fuera

El próximo lunes se producirá un arribo histórico al programa de Ángel De Brito, una panelista casi impensada: nada menos que Graciela Alfano.

La actriz y ex modelo, que hace pocos días sufrió un violento episodio al ser acosada por un hombre en el barrio de Palermo, firmó su contrato para sumarse al exitoso ciclo de El Trece.

La ex jurado del Bailando ocupará su silla que dejará Cinthia Fernández, que se había incorporado en el último tiempo al programa. El por qué de su partida no se conoció, pero no se descarta en un futuro que vuelva al programa.

El contrato se firmó el martes 14 de mayo y todo está listo para que se sume al panel integrado por Yanina Latorre, Andrea Taboada, Lourdes Sánchez, Karina Iavioli e Iliana Calabró.

Una de las últimas apariciones de Graciela Alfano en la televisión fue en febrero de este año cuando visitó a Mirtha Legrand. En esa oportunidad, se emocionó y no pudo contener las lágrimas en la mesa de la diva al recordar el abuso que sufrió de parte de un vecino cuando tenía entre cuatro y siete años.

Todo comenzó cuando Legrand le consultó a Alfano por sus polémicos dichos sobre el caso de Juan Darthés: la actriz había dicho que “es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso”. En ese sentido, manifestó: “La protección del inocente es importante, como lo es el derecho al juicio justo y a la representación legal. Simplemente cité la Constitución, pero se hacen esas implicaciones que no tienen nada que ver, como que yo defendía a Darthés. Y yo de ninguna manera puedo hacer eso porque no conozco los hechos y no tengo opinión. Por esto tuve que confesar algo que hubiera preferido no decirlo, porque no lo dije durante muchos años”.

Luego la artista, más allá del mal momento, dio un mensaje tranquilizador: “Por suerte conmigo no pasó nada, no me agredió. Fue una situación muy rara. Él me tiraba besos mientras estaba peleando con la policía. Actuó bien la policía porque evidentemente era una persona que se ponía muy agresiva”.

Fuente: Teleshow