Ángel de Brito anunció a una nueva e inesperada angelita para LAM

Horas después del debut de Iliana Calabró en Los Ángeles de la Mañana, en reemplazo de Mariana Brey que comenzó su licencia por maternidad, Ángel de Brito anunció la llegada de una nueva angelita. Pero el conductor no se quedó ahí, ya que expresó sus intenciones de que no sea temporal, sino que se termine sumando al staff definitivo que hace unas semanas sufrió la baja de Evelyn Von Brocke. Connie Ansaldi estará en el programa de El Trece.

"En las próximas horas, se suma @Connieansaldi a @LosAngeles_ok Espero convencerla para que se quede como titular", expresó el periodista sobre la llegada de la ex Cortá por Lozano. Vale recordar que Connie renunció sorpresivamente en noviembre al ciclo de Telefe.

"Creo que la gente en este país está muy acostumbrada a eternizarse en los trabajos. Hay panelistas que están hace 20 años en el mismo lugar y si no los echan de los programas no se van. Y por ahí no están contentos y se quedan, se quedan, se quedan. Después de dos años, decido hacer algo nuevo también. Siempre fui así. Me voy a hacer otra cosa, nada más. Y después puedo volver", había explicado la periodista sobre su decisión.

En aquél momento, el propio De Brito había hablado de la decisión de Ansaldi, explicando que tomó decisión para crecer desde lo personal, y afrontar los distintos viajes de marcas que tiene, además de sus propios emprendimientos (es CEO de Nuclear Branding, compañía de comunicación).

"Con Nicole me llevo un 10. Cuando uno trabaja no está de acuerdo en todo lo que dice el otro y puede tener una discusión y no pasa nada. Yo me llevo muy bien con Nicole y nos reímos mucho. Yo la he defendido mucho a ella y pareciera que todo eso no importara y sólo importara cuando le digo: 'basta, déjame hablar'; como si todo el resto no importara", aseguró Connie tras los rumores que indicaba una pelea con Neumann en el programa.

¿Estará dispuesta ahora a afrontar una temporada completa como una de las angelitas? El programa vivió un momento convulsionado por la pelea entre Evelyn y Yanina Latorre, que derivó en la salida de la ex de Fabián Doman. En ese sentido, desde la productora aseguraron que no aceptaron las condiciones que Von Brocke puso para continuar, aunque la rubia aseguró que había renunciado.

Fuente: Exitoína