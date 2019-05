El sufrimiento de Cinthia Fernández cuando le cortaron el pelo en vivo

Cinthia Fernández se sometió a un corte de pelo en vivo, y aunque quedó conforme con su nuevo look, no la pasó nada bien delante de cámara.

"Avanti, le vamos a cortar el pelo", presentó Ángel de Brito a la bailarina y la invitó al centro del estudio para someterse a las tijeras de Facu, el asistente de Fabián Medina Flores: "Vino un especialista para sacar lo que está muerto", dijo el asesor de moda, señalando los últimos diez centímetros de la cabellera de la morocha.

Cinthia, que tenía el pelo por la cintura, se sentó, pero antes pidió: "Quiero ver por dónde. Con la humedad el pelo corto no está bueno porque pareces un hongo, no tengo ganas de peinarme todos los días" y ante las risas y comentarios de sus compañeras, desafió: "Con el pelo ajeno son todas valientes".

El peluquero marcó el largo por que el que creía que tenía que ir el pelo y señaló debajo de los hombros. Para tratar de relajarse, Fernández bromeó: "Yo dejo la vida acá, esto me viene bien porque no tengo tiempo de ir a la peluquería".

Pero apenas Facundo empezó a trabajar con las tijeras, ella se puso mal, casi al punto de llorar: "Saben por qué me pongo así, porque me quedé pelada después de ser mamá. ¡No me cortes más!", retó al peluquero.

"¿Por qué no se cortan mis compañeras?", dijo cansada de que todas las panelistas se rieran y casi como desafiando a Medina Flores para que la próxima quiera llevar adelante un cambio de look más extremo, acotó que tenía canas.

Luego del corte y antes de cerrar el programa, Cinthia volvió al estudio para mostrar su nueva cabellera y tal vez incluso hasta para su sorpresa, estuvo conforme. "Es un pelo largo y sano. ¡Quedó espléndida!", celebró el asesor de moda.

Fuente: Teleshow