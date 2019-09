Mirtha Legrand protagonizó un tenso momento al lanzarle una pregunta sin filtro al periodista de TN y El Trece, Mario Massaccesi, que asistió a su almuerzo del domingo en calidad de invitado.

El conductor de En Síntesis se animó a relatar una dura experiencia que vivió de chico luego de que la diva le haya recordado que tiene un secreto que nunca le confesó a nadie de su familia.

"A mí no me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea y es algo que lógicamente ha marcado mi vida. Yo salí solo y huí hacia adelante porque sabía lo que quería con mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras, tenía muy claro a dónde quería ir. No me quedé en el drama y trabajé mucho para poder sanar el dolor. Me ocupé mucho de ser feliz y trato a cada instante de mi vida serlo, aún con aquello desagradable", comenzó a explicar el comensal del programa sin querer dar muchos detalles sobre lo que sufrió.

“Toda la felicidad que yo he vivido, sobre todo desde los treinta y tres años a esta parte, ha compensado todo mi dolor de cuando era chico, adolescente y joven”, intentó concluir el periodista, pero la conductora le hizo una contundente consulta al aire.

“¿Fuiste violado?”, le preguntó dos veces Mirtha a Mario, que respondió de una manera muy firme que no revelará nunca que fue lo que le sucedió.

“Nunca lo voy a decir, fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia”, contestó el invitado de la diva, fundamentando que posee un límite de protección con sí mismo a menos de que decida contárselo a alguien por primera vez en su vida.

“Perdón si te pregunté algo que te molestara”, le dijo Legrand a Massaccesi minutos después al final de su programa, asegurando que hay que saber cuándo pedir disculpas y haciendo un paralelismo con su pedido de perdón de la semana pasada al presidente Mauricio Macri luego de que le dijese que era un fracasado.

Fuente: Exitoína