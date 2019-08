El dramático relato de Mario Massaccesi sobre sus parálisis de sueño

Las parálisis de sueño llegaron a la pantalla chica mediante Nell, uno de los personajes más tenebrosos de la serie La Maldición de Hill House. Pero en las últimas semanas se convirtieron en un tema de debate y consulta luego de que Delfina Chaves revelara que sufría ese trastorno. Es más, la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza contó la peculiar cura que le ofrecieron en las redes sociales.

Pero ahora conocemos a otra famoso que también padece esta condición. En una entrevista con revista Paparazzi, Mario Massaccesi contó su experiencia. "Me pasa seguido, pero nunca fui al médico", aseguró.

En ese sentido, contó que cuando le pasa tiene "mucho miedo dentro de mi casa. Siempre me despierto paralizado del cuello para abajo y en mi cabeza consciente de que me puedo mover, pero no puedo".

"Si llega haber alguien en casa en ese momento y si me quiero rajar, o si quiero reaccionar o disparar, no puedo porque todo mi cuerpo está inmóvil. Me cuesta mucho reincorporarme, ¡es tremendo! Me gusta desdramatizar las cosas, pero es espantoso".

La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia.

Chaves, por su parte, había contado lo que le pasaba: "No tengo alucinaciones ni apariciones. No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es imposible".

"Con esto de la parálisis una insólita cantidad de personas me escribieron para recomendarme entidades católicas y pasarme teléfonos de curas que prestan servicios de 'dexorcisación'. Estoy maravillada con los niveles medievales que estamos manejando", expresó Delfina sorprendida, y agregó: "Me sorprende la cantidad de gente que sufre este trastorno, pero mas aún me sorprende como los medios siempre tienen que esperar a que alguien con algunos seguidores admita que lo sufre, para empezar a hablar al respecto".

