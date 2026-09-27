Lali Espósito interpretó "Fanático" y le lanzó una tajante indirecta a Javier Milei: "Si preguntan..."

Lali Espósito y Javier Milei mantienen un duro enfrentamiento desde hace un largo tiempo. La cantante no duda en lanzarle fuertes dardos en sus shows y, por supuesto, que el espectáculo que se desarrolló el sábado por la noche en River no fue la excepción.

En medio de la revolución por el video que compartió Patricia Bullrich escuchando el hit "No me Importa" , la cantante subió al escenario y los fans esperaban ansiosos por el momento en el que interprete "Fanático", tema que le dedicó Lali al presidente Javier Milei.

La artista que viene de apuntar duramente en el Festival de San Sebastián contra el Gobierno debido a la causa Malvinas, decidió cambiarle al tema luego del furor que se generó por el clip que compartió en redes Patricia Bullrich: "Si preguntan por mi video, ahora sí que lo vio" . Esta sola frase hizo explotar a todos los que se encontraban presentes en el Monumental.

Algunos usuarios opinaron al respecto tras la viralización del video y se pudieron encontrar opiniones a favor de Lali Espósito y otras en contra, criticando a la artista y tildándola de "fanática" de Javier Milei . Este momento, junto a la aparición de Tini Stoessel, fue de los más comentados de una noche de alto impacto que tuvo una puesta en escena de primer nivel.

Días antes del show y tras el video de Patricia Bullrich, Milei fue claro: " ¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron".

Los dichos de Lali Espósito contra el Gobierno tras usar la remera de Malvinas en San Sebastián

"Han sido semanas muy intensas en Argentina, ya casi meses, donde el tema de Malvinas... Está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente", remarcó una de las artistas más convocantes que tiene el país respecto a que el tema de la soberanía volvió a ocupar portales internacionales luego del gesto de los jugadores del seleccionado nacional.

En otra parte también habló sobre la postura del gobierno nacional: "Inclusive el gobierno nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía y sentí que era una buena oportunidad, yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar y los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir a este gran festival".

La cantante comentó que "había una campaña de quienes hicieron esa remera. Lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre y me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a los excombatientes que han sido vapuleados por el Gobierno desde que asumió". También destacó que es un tema muy importante para nuestro país.