¿Patricia Bullrich al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat? La desopilante frase del conductor que se volvió viral

A pocas semanas de dar el "sí", la pareja busca una celebración íntima y reservada, lejos de la alta política y los megaeventos mediáticos.

Pedro Rosemblat recurrió al humor para responder sobre la lista de invitados a su boda. / Captura TV

Pedro Rosemblat volvió a hacer uso de su característico sentido del humor para responder una pregunta inesperada sobre su próximo casamiento con Lali Espósito. En medio de los preparativos para la boda, el conductor quedó en el centro de la atención mediática tras una particular revelación política.

La artista y el periodista se casan dentro de unas semanas. Foto: captura de video Gelatina Stream Todo comenzó cuando la senadora Patricia Bullrich sorprendió al público al manifestar abiertamente que le gusta la música de la artista. La declaración generó repercusión inmediata, dadas las marcadas diferencias públicas que separan al entorno de la cantante de la dirigencia política.

Aprovechando esa confesión, la prensa abordó a Rosemblat para consultarle si la funcionaria tendría un lugar reservado en la lista de invitados para la gran celebración.

Fiel a su estilo, el comunicador evitó las respuestas diplomáticas y contestó entre risas: "No, porque me estiraría mucho el cálculo del vino". La ocurrencia causó carcajadas entre los cronistas presentes y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Meses atrás, la pareja ya había aclarado que la fiesta no buscará convertirse en un megaevento repleto de celebridades ni figuras políticas. Por el contrario, idearon una reunión reservada exclusivamente para familiares y afectos cercanos.