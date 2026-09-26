Domingo en Mendoza: los 3 planes imperdibles para cerrar la semana bien arriba
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 27 de septiembre. Tomá nota y no te quedes en casa.
- Disección, no espero que me sigas queriendo: Una tarde de té, teatro y música. Tu planazo de antidomingo. Paula es la esposa de un diplomático a cargo de la realización de un té benéfico. Mientras el evento se desarrolla comienza a develar cuestionamientos en torno a sí misma, los espacios que ocupa y lo que realmente desea: ¿es posible comprender hasta qué punto nuestro deseo es motorizado por nosotros mismos?
Dónde: Casa Eviterna (9 de Julio 1819, Guaymallén)
Horario: 18 horas
Entradas: solicitarlas a este número 2615715549
- Harta: Una actriz expone ante la platea fragmentos de su propia vida con crudeza, sensibilidad y humor. La vemos armar y desarmar la escena una y otra vez para construir su relato: la vida cotidiana, los miedos, los fracasos, los intentos por sostenerse frente al vértigo emocional. Los altibajos anímicos la atraviesan, la inmovilizan, la arrastran hasta tocar fondo. Entonces: una caída de ficha, una certeza, un salvavidas. Un biodrama que explora el límite entre la ficción y la vida, donde la vulnerabilidad se convierte en potencia escénica.
Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad)
Horario: 21:00 horas
Entradas: dedse $15.000 en este link
- Las cartas de Tentac: El cartero pirata anuncia la entrega de una carta muy valiosa para el capitán Diente de Lata, pero al llegar al barco, es capturada por el misterioso y maravilloso ser de los mares de Tentac. ¿Podrán recuperarla?
Dónde: Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad)
Horario: 18:00 horas
Entradas: $8.000 en este link