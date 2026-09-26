El romance poco conocido entre Oscar González Oro y un uruguayo 30 años menor: "Amorcito"

Oscar González Oro falleció a los 74 años este viernes en Punta del Este, Uruguay, lugar que eligió para pasar el último tramo de su vida alejado de la atención pública que tuvo durante décadas en Buenos Aires.

El icónico conductor que fue padre en un par de oportunidades, salió del clóset por recomendación de sus propios hijos, y si bien en Argentina el último hombre con el que estuvo en pareja fue Mauro Francisco; en Uruguay el periodista también protagonizó un romance que blanqueó a través de las redes sociales.

El otro vértice de esta historia de amor fue Bruno Federico, un uruguayo radicado en Montevideo que al momento de la relación tenía unos 30 años menos que el comunicador.

A diferencia de otras experiencias, González Oro mantuvo este vínculo con mayor reserva, en comparación a la profusa información que brindó de su anteriores noviazgos. Sin embargo, en diciembre de 2021, el conductor compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos dando a conocer su relación con el joven.

Cuando los seguidores de Oscar González Oro indagaron en el romance , preguntando qué lugar ocupaba Bruno Federico en su vida, el periodista respondió categórico: "Pareja". Luego, ante la insistencia de las consultas sobre el joven uruguayo, el astro de la radio lo definió como "amorcito".

En contraste con otras relaciones sobre las que González Oro dio algunos detalles, en esta oportunidad más allá del mencionado posteo, el comunicador decidió transitar el romance con menor exposición.

Aparentemente, Bruno Federico ya había irrumpido antes en la vida de Oscar González Oro, ya que el conductor había comentado en una entrevista con Catalina Dlugi: “Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ya lo conozco, fuimos pareja. Estamos charlando, estamos viendo. Lo quiero mucho y sé que me quiere mucho. Es probable que haya una segunda oportunidad”.

Tiempo después, González Oro eliminó de sus redes sociales la publicación con las imágenes junto al uruguayo en cuestión, sin dar a conocer en qué momento, ni de qué manera concluyó el romance.