Los detalles del último adiós a Oscar González Oro: la decisión de la familia para su despedida

El locutor falleció a los 74 años en su refugio de Uruguay tras enfrentar un severo y prolongado deterioro de salud. ¿Dónde será velado?

Oscar "El Negro" González Oro, figura ineludible de la radiofonía argentina, falleció este viernes a los 74 años. El conductor transitaba sus días en el exclusivo balneario de Manantiales, el rincón uruguayo que había elegido como su hogar definitivo desde la pandemia y que, tras haberle brindado la tranquilidad que buscaba en sus últimos años, se convirtió en el escenario de su partida.

Su deceso se produjo en medio de un cuadro clínico complejo y un deterioro físico que se había agudizado en el último tiempo. Si bien la familia optó por el resguardo y no se emitió un comunicado médico oficial, colegas y allegados se confirmaron que atravesaba una dura enfermedad y que venía transitando al menos diez días críticos. En los meses previos, el locutor había sufrido una notable pérdida de movilidad y equilibrio, lo que derivó en caídas frecuentes y la necesidad de contar con asistencia de enfermería permanente en su domicilio.

A este desgaste físico se sumaban complicaciones respiratorias severas, arrastradas por una vida de tabaquismo desde los 13 años, y un historial cardíaco sumamente delicado. En 2017 el conductor debió someterse a una cirugía a corazón abierto de más de cinco horas para la colocación de un triple bypass tras sufrir una insuficiencia, una intervención que condicionó su calidad de vida posterior.

Los detalles de la despedida La noticia de su fallecimiento activó de inmediato un complejo operativo para organizar su despedida. Gran parte de su núcleo familiar más íntimo se encuentra residiendo en el exterior, repartidos entre Estados Unidos y distintos puntos de Europa, lo que obligó a coordinar contrarreloj los vuelos y los trámites burocráticos para que pudieran acompañarlo en su adiós.

Recién con el correr de las horas, y con la logística familiar en marcha, trascendió finalmente cómo y dónde descansará el conductor. Lejos de la idea de una repatriación, la familia tomó la firme decisión de respetar el profundo arraigo que González Oro sentía por el país vecino.