Conmoción por la revelación de Baby Etchecopar sobre Oscar González Oro: "El negro se dejó..."

La muerte de Oscar González Oro generó múltiples reacciones entre quienes compartieron con él distintos momentos de su extensa carrera en los medios. En Intrusos , Baby Etchecopar recordó al conductor, destacó la marca que dejó en la radio argentina y habló de las conversaciones que mantuvieron durante sus últimos meses.

"El negro lo podías querer o no, porque había mucha gente que se le ponía de traste, pero que fue el mejor fue el mejor lejos. El viernes comiendo con Daniel (Daniel Hadad) le dije: 'No podemos negar que fue el tipo más fuerte de la conducción en Radio AM en la Argentina'. El negro marcó un hito, una personalidad, un estilo. Ya cuando escuchabas El Oro y el Moro te ibas a poner la radio en tu casa; la voz del negro era lo que atraía desde la antena para que la gente venga", afirmó el comunicador.

"Yo con el negro me estaba hablando una vez por semana. En nuestras últimas charlas le decía: 'Hola Negri, ¿cómo estás, mi amor?', 'Baby querido y, acá andamos, mejor, tratanto de salir', 'Bueno, negro, ¿por qué no te venís a Buenos Aires a vivir a mi casa?'. De hecho, hablé con mi mujer y estaba todo preparado para que viniera a instalarse. Un día me dijo 'el miércoles viajo', preparamos todo, pero nunca viajó ni llegó a hacer la valija; él no quería volver", recordó Etchecopar.

Asimismo, Baby describió a González Oro como una persona que buscaba mostrarse entero frente a los demás. "El negro era muy duro. A lo mejor lloraba en la intimidad, pero el negro te vendía lo peor, la tragedia como una anécdota. Te decía 'estoy bien, me fui a Europa, estuve con mi hijo', y después me enteraba de la verdad. Yo recién lo dije en una nota: el negro Oro era como esos perros de la calle que vos metés en tu casa y no encuentran el lugar donde dormir", aseguró el periodista.

En el programa de América TV, el comunicador también compartió una interpretación personal sobre sus últimos años de vida. "Para mí, yo no sé qué tenía el negro, creo que tenía algo con el páncreas, pero yo creo que el negro se dejó morir. Es el mejor caso de 'se dejó morir'. No creo que le haya agarrado una enfermedad de golpe; murió como quiso, mirando al mar. Yo creo que el negro no quería vivir más hace 10 años", expresó Baby Etchecopar.